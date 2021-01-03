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الأرصاد: الشبورة المائية مستمرة حتى نهاية الأسبوع

الأحد 03/يناير/2021 - 02:31 م
شبورة مائية
شبورة مائية
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نورهان رأفت
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية، إن ظاهرة الشبورة المائية هي الأكثر سيطرة على الأجواء الحالية، نظرا لحالة استقرار الطقس، موضحا أنه من التوقع أن تستمر الشبورة المائية حتى نهاية الأسبوع .

وأضاف اشاهين ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "صباحك مصري" ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2 "، أن الشبورة المائية تصل لحد الضباب، على الطرق الزراعية ، ومعظم محافظات شمال البلاد ، وذلك من الفترة بعد الفجر وحتى الساعة التاسعة صباحا .

وكشف مدير مركز التنبؤات الجوية أن استقرار الطقس عائد لـ المرتفع الجوي ؛ الذي يحجز كميات كبيرة من الرطوبة ، وإنخفاض سرعة الرياح، لافتا إلى أن الطقس يميل إلى الدفء خلال فترات النهار ، ويميل للبرودة الشديدة خلال الساعات المتأخرة فى الليل، مشيرا إلى أن درجات الحرارة ستسجل هذا الأسبوع ما بين 22 : 23 درجة مئوية ، مع عدم وجود سرعات عالية للرياح.

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