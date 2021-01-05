ست بمائة رجل .. أم لثلاثة أطفال تنزل سوق العمل لمساعدة أسرتها في سوهاج .. شاهد

فواكه وخضراوات وملابس وإكسسوارات وزجاج وأطباق وكل بائع ينده ليجذب المارة لشراء بضاعته "أيوه الخضار الطازة.. مورده يا طماطم.. الكيلو ب٧.٥.. اتفضلي يا استاذة تعالي اتفرجي بس"، في محاولة منهم للاسترزاق والسعي على لقمة عيشهم.





وسط انتشار فيروس كورونا المُستجد والتخوف من تفشي عدواه بين صفوف المواطنين في محافظة سوهاج ، إلا أنهم لن يخشوا السعي على رزقهم بين مئات المارة يوميًا، يذهبون عقب شروق الشمس ليجهزون فِراشهم ويرصون بضاعتهم ويعدون أصواتهم لمناداة المارة لشراء ما يبيعون من أشياء مختلفة، إنهم الباعة في السوق الشرقي شرق محافظة سوهاج.





"أنا نزلت اشتغل عشان جوزي لإنه صنايعي النهاردة فيه بكره مفيش"، بهذه الكلمات بدأت أم محمد، ابنة الثلاثون عامًا، حديثها مع "صدى البلد"، موضحة أن لديها ثلاثة أطفال تسعى على رزقهم هي وزوجها ليلًا نهارًا؛ في محاولة منهما تلبية احتياجات أطفالهما حتى لا يحتاجون شيئًا.





أطفالًا يتدارون من حرارة الشمس أسفل العربة التي تعرض والدتهم عليها السلع التي تتعايش منها، حيث تبيع ملابس الأطفال بأسعار مُخفضة؛ كي يشتري منها الزبائن لكن لا حيلة في الرزق "هطلع لي بكام في اليوم يعني والله يا بيعت لي قطعتين تلاته في يومي يا مبيعتش".





وبلمعة عين رسمتها الدموع التي كادت أن تذرف من عينيها وبنبرة حزن مُمتزجة بالغضب أردفت قائلة:"انا حاصلة على دبلوم وبعدها دخلت معهد ومن حقي إني اتعين مدرسة عربي أو خط لكن مفيش وظايف ونزلت عشان اساعد جوزي ياريت بس يسيبونا نتعايش".





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واستكملت: "انا بكسب كام في يومي عشان تيجي البلدية تاخد الفرشه مقابل اني ادفع ١٥٠ جنيه عشان اخد البضاعة تاني"، هكذا كانت تصف حالتها وهي تخشى أن يتسبب أحدهم في قطع رزقها مُتمنية الرآفة بحالتها وحالة أسرتها.



