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بين الناس

بالصور.. التزام المواطنين بارتداء الكمامة في أول يوم لتطبيق غرامة الـ50 جنيها

الأحد 03/يناير/2021 - 03:46 م
صدى البلد
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القسم الميداني- محمد المنشاوي- أبانوب نبيل

بدأت اليوم الأجهزة التنفيذية في تطبيق قرار الحكومة بتوقيع غرامة على غير الملتزمين بارتداء الكمامة، بقيمة 50 جنيهًا، وذلك ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا تنفيذ لقرار رئيس مجلس الوزراء.

 

ورصدت كاميرا "صدى البلد" التزام المواطنين في الشوارع المصرية بارتداء الكمامة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

 

والتزم العديد من المواطنين بارتداء الكمامة في الشوارع، منهم ركاب المواصلات العامة، وسائقي الميكروباصات، وغيرهم من المهن المختلفة في الشارع المصري.

 

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وجه بمتابعة الالتزام بنسبة 50% فى المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات، فى المحافظات الأكثر إصابة، وتم الاتفاق على تطبيق غرامة فورية على أى مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، على أن يبدأ تحصيل الغرامات الأحد القادم أيضًا، وفى حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الاغلاق.

 

وفيما يتعلق بدور المناسبات، فتم التوجيه بأنه فيما يتعلق بدور المناسبات التى يثبت مخالفتها وهى تتبع جهات فى الدولة، فسيتم إحالة المسئولين فيها للتحقيق الفورى، وفى حالة تبعيتها لإحدى الجمعيات، سيتم تطبيق الغرامة ثم اتخاذ إجراءات ضد مجلس إدارة الجمعية.

بالصور.. التزام المواطنين بارتداء الكمامة في أول يوم لتطبيق غرامة الـ50 جنيها
بالصور.. التزام المواطنين بارتداء الكمامة في أول يوم لتطبيق غرامة الـ50 جنيها
بالصور.. التزام المواطنين بارتداء الكمامة في أول يوم لتطبيق غرامة الـ50 جنيها
بالصور.. التزام المواطنين بارتداء الكمامة في أول يوم لتطبيق غرامة الـ50 جنيها
بالصور.. التزام المواطنين بارتداء الكمامة في أول يوم لتطبيق غرامة الـ50 جنيها
بالصور.. التزام المواطنين بارتداء الكمامة في أول يوم لتطبيق غرامة الـ50 جنيها
بالصور.. التزام المواطنين بارتداء الكمامة في أول يوم لتطبيق غرامة الـ50 جنيها
بالصور.. التزام المواطنين بارتداء الكمامة في أول يوم لتطبيق غرامة الـ50 جنيها
بالصور.. التزام المواطنين بارتداء الكمامة في أول يوم لتطبيق غرامة الـ50 جنيها
بالصور.. التزام المواطنين بارتداء الكمامة في أول يوم لتطبيق غرامة الـ50 جنيها
بالصور.. التزام المواطنين بارتداء الكمامة في أول يوم لتطبيق غرامة الـ50 جنيها
بالصور.. التزام المواطنين بارتداء الكمامة في أول يوم لتطبيق غرامة الـ50 جنيها
بالصور.. التزام المواطنين بارتداء الكمامة في أول يوم لتطبيق غرامة الـ50 جنيها
بالصور.. التزام المواطنين بارتداء الكمامة في أول يوم لتطبيق غرامة الـ50 جنيها
بالصور.. التزام المواطنين بارتداء الكمامة في أول يوم لتطبيق غرامة الـ50 جنيها
بالصور.. التزام المواطنين بارتداء الكمامة في أول يوم لتطبيق غرامة الـ50 جنيها
بالصور.. التزام المواطنين بارتداء الكمامة في أول يوم لتطبيق غرامة الـ50 جنيها
بالصور.. التزام المواطنين بارتداء الكمامة في أول يوم لتطبيق غرامة الـ50 جنيها
بالصور.. التزام المواطنين بارتداء الكمامة في أول يوم لتطبيق غرامة الـ50 جنيها
بالصور.. التزام المواطنين بارتداء الكمامة في أول يوم لتطبيق غرامة الـ50 جنيها
بالصور.. التزام المواطنين بارتداء الكمامة في أول يوم لتطبيق غرامة الـ50 جنيها
بالصور.. التزام المواطنين بارتداء الكمامة في أول يوم لتطبيق غرامة الـ50 جنيها
بالصور.. التزام المواطنين بارتداء الكمامة في أول يوم لتطبيق غرامة الـ50 جنيها
بالصور.. التزام المواطنين بارتداء الكمامة في أول يوم لتطبيق غرامة الـ50 جنيها
بالصور.. التزام المواطنين بارتداء الكمامة في أول يوم لتطبيق غرامة الـ50 جنيها
بالصور.. التزام المواطنين بارتداء الكمامة في أول يوم لتطبيق غرامة الـ50 جنيها
بالصور.. التزام المواطنين بارتداء الكمامة في أول يوم لتطبيق غرامة الـ50 جنيها
بالصور.. التزام المواطنين بارتداء الكمامة في أول يوم لتطبيق غرامة الـ50 جنيها
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