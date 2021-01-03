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توك شو

رغم الاحتفال بعيد ميلادها.. الهام شاهين تظهر بشكل غير مألوف على الهواء لهذا السبب

الأحد 03/يناير/2021 - 03:59 م
الهام شاهين
الهام شاهين
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فرح علاء الخولي
ظهرت الفنانة الهام شاهين في حلقة اليوم من برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة "دي ام سي"، بشكل غير معتاد على الجمهور بعد رفضها وضع اي نوع من الزينة والحلي والميك اب، فضلا عن تمسكها بألا تخلع الاسود بعد يوم من وفاة الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، برغم ان استضافتها في البرنامج اليوم تأتي بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها.

بدأت الفنانة الهام شاهين، حوارها في برنامج "السفيرة عزيزة"، قائلة: "انا معنديش اسرار، انا كتاب مفتوح على الكل"، مضيفة: "أن فراق الاستاذ العظيم وحيد حامد كان كسرة كبيرة وحزن للوسط الفني كله، ولي خاصة لانني عملت معه كثيرا وجمعنا تاريخ سينمائي.

وذكرت ان الفنانين شعروا اثناء كلمة المخرج وحيد حامد في تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي "انه بيودعهم"، لافتة الي انها تعاملت فقط مع وحيد حامد في 3 افلام سينمائية ومن اشهرهما "البريء والهلفوت".

واوضحت انها تآثرت باعمال الاستاذ الكبير وحيد حامد حتى وان لم تكن بها، حيث انه ضرب اكبر مثال في الجرأة والشجاعة من خلال أعماله، مضيفة "احنا فقدنا السند"، فهو دائما كان الاب والسند والمعلم في كل المواقف.

وكشفت عن كلام وحيد حامد لها و للفنانة ليلى علوي في كواليس المسرح بمهرجان القاهرة السينمائي "خدوا بالكم من نفسكم ، خدوا بالكم من نفسكم"، منوهة إلى انه رددها اكثر من مرة.
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