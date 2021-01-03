إنتر ميلان يضرب كروتوني بسداسية في الدوري الايطالي

نجح نادي انتر ميلان في الفوز على منافسه كروتوني اليوم بنتيجة ستة اهداف مقابل هدفين في المباراة التى اقيمت علي ملعب سان سيرو ( جيوزيبي مياتزا ) ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدورى الايطالي .





سجل لأنتر ميلان كل من : لاوتارو مارتينيز ثلاث اهداف في الدقيقة 20 ،57 ، 78 لوكا ماروني "لاعب كروتوني بالخطأ في مرماه في الدقيقة 31 ، لوكاكو في الدقيقة 64 ، اشرف حكيمي 87





بينما سجل ل كروتوني نيكولو زانيلاتو في الدقيقة 12 ، فلاديمير غوليميتش من ضربة جزاء في الدقيقة 36 .





وكان أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق انتر ميلان بدأ المباراة بتشكيل كالتالي :





حراسة المرمي : هاندانوفيتش

الدفاع :باستوني - دي فري - سكرنيار - حكيمي

الوسط : يونج - باريلا - بروزوفيتش - فيدال

الهجوم : لاوتارو - لوكاكو



