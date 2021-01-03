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رياضة

إنتر ميلان يضرب كروتوني بسداسية في الدوري الايطالي

الأحد 03/يناير/2021 - 03:53 م
انتر ميلان
انتر ميلان
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عبدالله هشام
نجح نادي انتر ميلان في الفوز على منافسه كروتوني اليوم بنتيجة ستة اهداف مقابل هدفين في المباراة التى اقيمت علي ملعب سان سيرو ( جيوزيبي مياتزا ) ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدورى الايطالي . 

سجل لأنتر ميلان كل من : لاوتارو مارتينيز  ثلاث اهداف في الدقيقة 20 ،57 ، 78 لوكا ماروني "لاعب كروتوني بالخطأ في مرماه في الدقيقة 31 ، لوكاكو في الدقيقة 64 ، اشرف حكيمي 87  

بينما سجل ل كروتوني  نيكولو زانيلاتو في الدقيقة 12 ، فلاديمير غوليميتش من ضربة جزاء في الدقيقة 36 . 

وكان أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق انتر ميلان بدأ المباراة بتشكيل كالتالي : 

حراسة المرمي : هاندانوفيتش
الدفاع :باستوني - دي فري - سكرنيار - حكيمي 
الوسط : يونج - باريلا - بروزوفيتش - فيدال 
الهجوم : لاوتارو - لوكاكو

ويحتل فريق انتر ميلان المركز الأول مؤقتا في جدول ترتيب الدورى الإيطالى برصيد 36 نقطة حتي ينتهي لقاء ميلان امام بينفينتو ضمن منافسات نفس الجولة ، وجاء فريق كروتوني فى المركز الـ19 "قبل الأخير" برصيد 9 نقاط .
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