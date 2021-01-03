ملعبناش فى الأسعار.. وزير البترول: وضع تكلفة الوقود حسب كل منتج

قال الدكتور طارق الملا ، وزير البترول، إن افتتاح محطة تموين السيارات بالغاز الطبيعى يعطى شعورا بالفخر ، منوهًا إلى أن دور التعاون مع قواتنا المسلحة مستمر منذ فترات طويلة استراتيجيا وفنيا وغيره.





وأضاف الملا ،على هامش افتتاح محطة تمويل السيارات بالغاز الطبيعى ، أن نمط التسارع فى التطوير جاء بعد الاصلاح الاقتصادى ، منوهًا إلى أنه تم " تسهيل التسهيل" ، لترشيد الدعم.





وأشار وزير البترول ، إلى أن الاسعار لم تكن جذابة لأنه لم يكن هناك فرق كبير بين سعر البنزين وسعر مكعب الغاز ، متابعًا :" احنا ملعبناش فى الأسعار .. ولكن وضعنا السعر حسب تكلفة كل منتج".





وتابع وزير البترول ، أن تنفيذ الاصلاح الاقتصادى أدى إلى فوائد كبيرة فى قطاع الطاقة، منوهاًَ إلى اننا نمتلك الغاز ونتمنى تعظيم الاستفادة منه.



