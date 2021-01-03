كنز من الرصاص.. متحف الفن الإسلامى ينظم معرضًا للنحت على الأقلام.. فيديو

قالت هند حلمى مدير قسم المعارض بمتحف الفن الإسلامى، خلال معرض "كنز من الرصاص" والذى يقوم فيه شاب بعمل منحوتات على سن القلم الرصاص، أنها قطع مميزة وشكل مصغر من القطع الأصلية الموجودة بالمتحف كإبريق محمد بن مروان والتحف الفنية.





ويعد هذا المعرض أول معرض يقام على مستوى المعارض التى أقيمت في متحف الفن الإسلامى، وأضافت حلمى أن هذا الفن جمع بين الدقة والتميز وبين الأصالة فى الفنون الإسلامية والعصر الحالى.





ومن أبرز المعارض التى أقامها المتحف الفترة الأخيرة هو معرض "داء ودواء" الذى كان يعرض المعلومات عن الأمراض والأوبئة على مر العصور وكيفية تناول الأزمة وطرق العلاج فى العصور الإسلامية.





أما عن شروط التقديم فى المتحف لعمل معرض للفنون فى المتحف، يقوم الشاب بعرض الفكرة عن المسئولين وإدارة المتحف ويتم تقييم الفكرة ودورها المميز وبعد موافقة الإدارة يتم إقامة المعرض.





وتعد فكرة النحت على الأقلام الوحيدة من نوعها فى مصر والشرق الأوسط حيث يقوم ابراهيم بلال الذى يعد أول مصرى يستهدف هذا النوع من الفن حيث ينحت الآثار المصرية بأنواعها الفرعونية والإسلامية وغيرها.. وذلك لدعم السياحة والفنون فى مصر.





المعرض حضره العديد من مسئولى المتحف ضمنهم مدير متحف الفن الإسلامى وعدد من محبى ومشجعى الفنون التى تهدف إلى تشجيع السياحة فى مصر بطرق جديدة ومختلفة، وحضر أيضا من يهوى التحف والأشياء النادرة.





متحف الفن الإسلامي يعد أكبر متحف إسلامي بالعالم حيث يضم مجموعات متنوعة من الفنون الإسلامية من الهند والصين وإيران مرورا بفنون الجزيرة العربية والشام ومصر وشمال أفريقيا والأندلس.