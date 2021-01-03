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أخبار العالم

السعودية.. في هاتين الحالتين يمكن للمرأة تغيير اسمها

الأحد 03/يناير/2021 - 03:54 م
المرأة السعودية
المرأة السعودية
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القسم الخارجي

كشف المتحدث الرسمي للأحوال المدنية في السعودية، محمد الجاسر، عن حالتين، يمكن تغيير اسم المرأة بهما دون الرجوع لولي الأمر.

ووفقًا لشبكة "العربية"، قال الجاسر إن المرأة التي بلغت 18 عامًا ولديها هوية وطنية، تستطيع تغيير اسمها دون الرجوع لولي الأمر، أما من هن دون الـ 18 عامًا يتم بموافقة الوالدين معًا، سواء بإقرار مكتوب منهما أو تفويض أحدهما للآخر.

وأشار الجاسر إلى أن تغيير الاسم الأول وتصحيح الأخطاء في الأسماء لن يحتاجا وقتًا طويلًا، حيث تتم مراجعة الشخص مكاتب الأحوال المدنية لإكمال الإجراءات.

وأوضح أن تغيير اسم العائلة سواء بالإضافة أو الحذف، مثل إضافة "آل" أو "بن" أو حذفهما، يتطلب مراجعة أفراد العائلة بالكامل.

وأكد أن تغيير الاسم للمرة الثانية تكون إجراءاته مشددة لمعرفة أسباب التغيير، ووجود ما يستدعي ذلك.
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