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محافظات

حملة مكبرة بحي المنتزة أول .. 21 ألف جنيه إجمالي غرامات المحال والمطاعم المخالفة للإجراءات الاحترازية

الأحد 03/يناير/2021 - 04:04 م
حملة مكبرة بحي المنتزة
حملة مكبرة بحي المنتزة أول
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أحمد بسيوني

قاد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية، برفقة المهندسة جيهان مسعود رئيس حي منتزه اول، اليوم، حملة مكبرة  لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بنطاق حي المنتزه اول ، وخلال الحملة تم تغريم المحال غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية سواء للعاملين أو المترددين عليها وكذلك المحال المتعدية على حرم الطريق العام بشارع ٤٥ بإجمالي مبلغ ٢١ الف جنيه.


يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بالتشديد على جميع المنشآت والمطاعم والمحال بتطبيق الاجراءات الاحترازية بكل صرامة وحزم.


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وشدد السكرتير المساعد علي أصحاب المحال والمطاعم والمقاهي بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والنظافة العامة والالتزام بوضع صندوق قمامة امام المحل ، والتنبيه علي المواطنين المترددين علي المحال بالالتزام بالإجراءات الوقائية وذلك حفاظا على سلامتهم.


من جانبها؛ أوضحت رئيس الحي أن الحملة أسفرت عن غلق أحد الكافيهات الغير مطبقة للإجراءات الاحترازية ، وتغريم ٤ حالات اشغالات طريق مع مصادرة كافة الاشغالات، و تغريم كل فرد غير مرتدي للكمامة و غير متخذ لكافة الاجراءات الاحترازية داخل المنشأة غرامة فورية ٥٠ جنية ، كما تم التفتيش على رخص المحال والمقاهي و التنبيه على المطاعم والمحال بالالتزام بالاشتراطات البيئة والصحية.


وشارك في الحملة ممثلين عن  الطب البيطري والصحة والقوى العاملة ورخص المحلات والمتابعة الميدانية وإشغال الطريق والأزمات والكوارث والرصد البيئي.

حملة مكبرة بحي المنتزة أول .. 21 ألف جنيه إجمالي غرامات المحال والمطاعم المخالفة للإجراءات الاحترازية
حملة مكبرة بحي المنتزة أول .. 21 ألف جنيه إجمالي غرامات المحال والمطاعم المخالفة للإجراءات الاحترازية
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