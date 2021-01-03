أول تعليق من إلهام شاهين بعد عرض فيلم حظر تجوال

قالت الفنانة إلهام شاهين، عن آخر جائزة من مهرجان القاهرة السينمائي كأفضل ممثلة عن فيلم "حظر تجوال"، بالرغم من انها كانت مقررة انها لم تقوم بعمل اي دور اخر بعد "يوم للستات" وكان فيلمها الـ 100 في تاريخها السينمائي، ولكن فيلم حظر تجوال غير قرارها لاختلافه ولأنه يقدم رسالة وفكرة مختلفة إلى جانب أنها لعبت دورًا لم تلعبه من قبل.





وتابعت الفنانة إلهام شاهين، خلال حوارها في برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على قناة "دي إم سي"، أن حظر تجوال جدد لها العطاء مرة أخرى وانها قادرة على التمثيل مرة اخرى أيضًا ويعتبر أنه فيلمها الـ 101، مؤكدة على ان الفن عطاء ورسالة مستمرة يجب ألا تزول، ويجب الحرص على دعم الشباب في المجال حتى يشكلوا جيل جديد ومهم لاختلافه في الفن.





وعبّرت عن فراق الأستاذ العظيم وحيد حامد كان كسرة كبيرة وحزن للوسط الفني كلي والإعلامي، خاصة على قلبها لأنها عملت معه كثيرًا وجمعهما تاريخ سينمائي، وذكرت أن شعورهم أثناء كلمة المخرج وحيد حامد في تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي "أنه بيودعهم"، لافتة الي انها تعاملت فقط مع وحيد حامد في 3 أفلام سينمائية ومن أشهرهم "البريء والهلفوت".



