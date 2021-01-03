بعثة المقاولون العرب تصل إلى مدينة المنستير بتونس استعدادا لمواجهة النجم الساحلي

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب إلى مقر إقامتها في مدينة المنستير، استعدادا لمواجهة فريق النجم الساحلي التونسي في إياب دور الـ32 للبطولة الكونفيدرالية الإفريقية والتي ستقام الاربعاء المقبل.





وكان في استقبال البعثة بالمطار وفد من السفارة المصرية بتونس وايهاب الجوهري مدير فرع شركة المقاولون العرب بتونس وأسامة عزت المدير المالي للفرع فضلا عن مندوب من نادي النجم الساحلي.





وأنهت البعثة اجراءات الدخول وانتقلت عبر الاتوبيس إلى مدينة المنستير واستغرقت الرحلة حوالي ساعتين.



