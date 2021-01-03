ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعثة المقاولون العرب تصل إلى مدينة المنستير بتونس استعدادا لمواجهة النجم الساحلي

الأحد 03/يناير/2021 - 05:14 م
بعثة المقاولون العرب
بعثة المقاولون العرب " صورة أرشيفية"
Advertisements
نانسي القاضي
وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب إلى مقر إقامتها في مدينة المنستير، استعدادا لمواجهة فريق النجم الساحلي التونسي في إياب دور الـ32 للبطولة الكونفيدرالية الإفريقية والتي ستقام الاربعاء المقبل.

وكان في استقبال البعثة بالمطار وفد من السفارة المصرية بتونس وايهاب الجوهري مدير فرع شركة المقاولون العرب بتونس وأسامة عزت المدير المالي للفرع فضلا عن مندوب من نادي النجم الساحلي.

وأنهت البعثة اجراءات الدخول وانتقلت عبر الاتوبيس إلى مدينة المنستير واستغرقت الرحلة حوالي ساعتين.

ويترأس المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي البعثة وتضم رامي عادل واحمد زهران وورامي ربيع مدربين ومحمد فتحي مدرب حراس المرمى وعبد الرحمن محمد مدرب الأحمال ومجدي محمد علي المدير الاداري وحسين عبد الغني الإداري ووائل نبيل طبيب الفريق وفتحي علي وعلاء محمد اخصائي التأهيل و23 لاعبا هم محمود ابو السعود وحسن شاهين وأحمد عربي ومحمد سمير وحسن الشامي وامير عابد ومحمد مجلي وعبد الله ياسين وإبراهيم صلاح وعبد الرحمن فاروق وسيف الجزيري وهيثم الجويني وفاروق نور الدين ويوسف حسن ومحمد عصام ووسيم نغموشي وأحمد شكري وخالد الحسيني وأحمد مجدي ولويس ادوار واحمد شيمي ومحمد علي محسن وفضل فكري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعثة المقاولون تطبق الإجراءات الاحترازية في مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى جيبوتي

بعثة المقاولون تصل فندق الإقامة بجيبوتي استعدادا لمواجهة ارتا سولار في الكونفيدرالية

شاهد.. المران الأول لذئاب الجبل في جيبوتي على ملعب جوليد

مسحة طبية لفريق المقاولون العرب قبل مواجهة ارتا سولار بطل جيبوتي

رئيس المقاولون العرب يصل جيبوتي قبل مواجهة ارتا سولار في الكونفيدرالية

رئيس المقاولون يهدي درع النادي التذكاري لسفير مصر لدى جيبوتي

ترشيحاتنا

مرتضى منصور وطنطاوي أبرزهم.. هؤلاء النواب بدون حصانة خلال أسبوع

بعد الجدل السائد.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن الفار فى مباراة الزمالك وإنبي

الإخوان تحت أحذيتنا .. رسالة نارية من أحمد موسى بعد شائعات القنوات الإرهابية |شاهد

بعد ضم بواليا .. تبخر أحلام 3 نجوم فى اللعب للأهلي بالميركاتو واستثناء وحيد يقترب

بشهادة خالد الغندور.. 3 مؤشرات تؤكد رحيل فرجاني ساسي عن الزمالك

شعرنا بخيبة أمل.. مانشستر سيتي يحقق مع ميندي في واقعة ليلة رأس السنة

Advertisements

بديل سيرينو.. موسيماني يفاجئ الخطيب بطلب إعادة لاعب الأهلي المعار

بعد الجدل السائد.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن الفار فى مباراة الزمالك وإنبي

بعد ضم بواليا .. تبخر أحلام 3 نجوم فى اللعب للأهلي بالميركاتو واستثناء وحيد يقترب

4 صفقات مدوية.. كيف نجح الزمالك فى إحباط مخطط بيراميدز تجاه نجومه

تفاصيل رد فعل حكم الفيديو بشأن الجدل حول عدم احتسابه ركلة الجزاء لـ إنبي أمام الزمالك

كما انفرد صدى البلد.. ساسي يجمتع مع إدارة الزمالك لحسم ملف التجديد

بديل مصطفى محمد.. رئيس كيب تاون يكشف حقيقة خطف نجم أورلاندو من الزمالك

مقابل 108 ملايين جنيه إسترليني.. تطور جديد بشأن انتقال محمد صلاح إلى ريال مدريد

بشهادة خالد الغندور.. 3 مؤشرات تؤكد رحيل فرجاني ساسي عن الزمالك

هافرتز.. مدرب تشيلسي يرفض تكرار سيناريو محمد صلاح

يوم جديد كله حياة.. كهربا يعود لتدريبات الأهلى بعد التعافي من كورونا.. فيديو

شعرنا بخيبة أمل.. مانشستر سيتي يحقق مع ميندي في واقعة ليلة رأس السنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل تناول الفيتامينات قبل النوم خطأ.. إليك الحقيقة كاملة

فوائد وطريقة استخدام المورينجا

أستاذ علم الأوبئة يفجر مفاجأة بشأن طفرة كورونا الجديدة