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محافظات

تخصيص 3 منافذ لبيع منتجات الصوب الزراعية بأسعار مخفضة بالوادي الجديد

الأحد 03/يناير/2021 - 05:16 م
المهندس مجدي الطماوي
المهندس مجدي الطماوي
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منصور ابوالعلمين
أعلنت الوحدة المحلية لمدينة الخارجة في الوادي الجديد، اليوم الأحد، طرح خضراوات وفاكهة بأسعار مخفضة عبر 3 منافذ تابعة للوحدة المحلية بمركز ومدينة الخارجه.

قال المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز ومدينة الخارجة، أنه جرى طرح الخضر والفاكهة من منتجات الصوب الزراعية شمال المدينة بأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق الخارجي بنسبة 50 %، في 3 منافذ هي منفذ الوحدة المحلية أمام مقر مديرية التنظيم والإدارة، ومنفذ بميدان البساتين، ومنفذ خلف ديوان عام المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

قال مجدي، إنه يجرى طرح هذه المنتجات بصفة دورية للمواطنين، مع تنفيذ حملات تفتيش متواصلة بالتنسيق مع التموين والصحة وحماية المستهلك، لضمان توافر السلع والمنتجات الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة في متناول الجميع.

من جانب اخر نفذت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، قافلة طبية علاجية مجانية لأهالي قرية بغداد بواحة باريس، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة"، لتوفير الرعاية الطبية لأهالي المناطق البعيده والنائية.

وأوضح الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم الأحد، في بيان صحفي، أن القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على ٤٥٤ مواطنًا على مدى يومي ١، و٢ يناير الجاري، وتضمنت القافلة تخصصات طبية هي " الباطنة، والجراحة، والجلدية، والأطفال، والنساء، والأسنان"، بالإضافة إلى الفحوصات الطبية المختلفة.

وأوضح أن محافظة الوادي الجديد تنسق مع الجامعات الخاصة والحكومية والمؤسسات الخيرية الكبرى، للدفع بقوافل طبية بشكل مستمر، لسد العجز في التخصصات الغير متوفرة وتدعيم المنظومة الطبية بشكل دوري .

ولفت محروس إلى أن القوافل الطبية التي تنفذها المديرية ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية، وبإشراف الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وبرعاية محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، فيما تواصل مديرية الصحة بالوادي الجديد جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بهذه المناطق خاصة الفئات الأكثر احتياجًا والغير قادرين.

ياتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها المحافظة لتخفيف العبء عن المواطنين  وتوفير خدمه طبيه ادمية للاهالي بالقري والنجوع النائية.
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