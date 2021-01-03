اقتصاد الإمارات.. ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بدبي

سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في إمارة دبي خلال الربع

الثالث من عام 2020 ارتفاعا بنسبة 12.37 بالمائة وذلك بعد أن شهد هذا الرقم انخفاضا

بنسبة 8.22 بالمائة خلال الربع الثاني من 2020 مقارنة بالربع الأول منه وانخفاضا بنسبة

2.89 بالمائة خلال الربع الأول من 2020 مقارنة بالربع الرابع منه.

جاء ذلك في التقرير الصادر عن مركز دبي للإحصاء، الذي نشره وكالة الانباء الامارات، والذي أشار إلى أن الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي

سجل انخفاضات خلال عام 2020 متأثرا بانتشار جائحة "كوفيد - 19 " ما أثر بشكل

كبير على حركة الإنتاج ولكن وفي الوقت نفسه أظهر التغير الربعي في الرقم القياسي للإنتاج

الصناعي خلال الربع الثالث من 2020 مقارنة بالربع الثاني 2020 التعافي الكبير في حركة

الإنتاج.

وعلى الصعيد السنوي سجل الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي

لقطاع الصناعة التحويلية للعام 2019 انخفاضا مقداره 0.46 بالمائة مقارنة بعام 2018

وكذلك خلال عام 2020 الذي شهد انخفاضات متتالية بلغت 0.47 بالمائة خلال الربع الأول

و13.24 بالمائة خلال الربع الثاني و1.20 بالمائة خلال الربع الثالث مقارنة بنفس الفترات

من عام 2019.

وجاءت هذه الانخفاضات خلال عام 2020 متأثرة بانتشار جائحة

"كوفيد 19 " التي أثرت بشكل كبير على حركة الإنتاج ولكن وفي الوقت نفسه يظهر

التغير الربعي في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي خلال الربع الثالث 2020 مقارنة بالربع

الثاني 2020 التعافي الكبير في حركة الإنتاج.

وأطلق مركز دبي للإحصاء مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي

لقطاع الصناعات التحويلية وللمرة الاولى بسلسلة جديدة أساسها عام 2018 وابتداء من عام

2019 وذلك وفق التصنيف الصناعي الدولي الموحد "ISIC 4"

وارتكازا على البيانات المستوفاة من المسح الميداني لمنشآت قطاع الصناعة التحويلية

بإمارة دبي حيث تم حصر عدد 167 منشأة مستوفاة للمسح تغطي 24 نشاط اقتصادي رئيسي على

الحد الثاني لتصنيف "ISIC 4".

ويعتبر نشاط الصناعة التحويلية من الأنشطة المهمة للاقتصاد

لأنه يعمل على سد حاجة الطلب المحلي من السلع والخدمات الصناعية ما يدعم الاستدامة

الاقتصادية ويسهم كذلك في جلب العملات الأجنبية من خلال تصدير المنتجات المصنعة محليًا

إلى بقية دول العالم ما يعزز قدرة الاقتصاد بشكل عام ويعتبر من القطاعات الحيوية والاستراتيجية

في إمارة دبي حيث أسهم بنسبة 10.6 بالمائة من مجمل الناتج المحلي للإمارة خلال الستة

أشهر الأولى من عام 2020 بالأسعار الثابتة ..فيما يعتبر المؤشر الكمي لمنتجات هذا القطاع

من المؤشرات المهمة وذلك كونه يعكس التطور في حجم الإنتاج الصناعي المحلي وتعزيز حجم

الصادرات الوطنية.

ولإصدار هذا المؤشر اعتمد مركز دبي للإحصاء على المعايير

والمنهجيات الإحصائية الدولية المعتمدة في هذا المجال والتي تغطي كافة الجوانب والمراحل

المرتبطة بإنتاج هذا المؤشر وضمان جودته وعكسه للواقع بشكل دقيق وذلك من حيث اختيار

السلع الداخلة في سلة الانتاج والمستهدف جمعها لتعكس التطور في الإنتاج لهذا القطاع

ومن حيث طرق جمع البيانات ومصادرها وتوزيعها الجغرافي ليتم تمثيل كافة المنتجين الصناعيين

وفقا لأنشطتهم وحجمهم إضافة الى الجوانب المتعلقة بآلية حساب الأرقام القياسية للإنتاج

الصناعي وآلية تدقيق ومراجعة تلك الأرقام وذلك لضمان الدقة والاتساق وقابلية المقارنة.