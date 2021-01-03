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منوعات

ليصلوا إلى سيارتهم أسرع.. رجلان يقفزان من سطح فندق

الأحد 03/يناير/2021 - 05:23 م
صدى البلد
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نهى حمدي
فجاءة وبدون مقدمات أنطلقت الصراخات من داخل حانة بأحد الفنادق، بعد أن قام رجلان بالقفز من أعلى سطح الفندق، ليتسبب هذا المشهد في حالة من الذعر بين المتواجدين داخل الفندق والحانة.

قالت الشرطة إن رجلين قفزا من حانة على سطح فندق "جراند حياة" في مدينة "ناشفيل" يوم الجمعة، مما تسبب في حالة من الذعر الجماعي بين المتواجدين في  الحانة، بحسب ما نشرت "سي إن إن" الأمريكية.

أخبر أمن الفندق الشرطة أن رجلين اقتربا من حافة البار الموجود على السطح في الطابق 25 من الفندق وقفزا من عليه، وأثناء سقوطهم قاموا بفتح "بارشوت" للهبوط بسلام، بينما كان الزبائن في الحانة يصرخون وكان هناك ذعر جماعي، وفق تقرير الشرطة. 

فيما نظر الشهود من فوق حافة المبنى ، ورأوا الرجلين ينزلان بالمظلة عبر الطريق إلى موقف سيارات مجاور، وبمجرد أن هبطوا ، صعدوا إلى سيارة متوقفة وانطلقوا بالسيارة إلى وجهتهم.

نشر أحد العاملون في الحانة مقطع فيديو للحادث على وسائل التواصل الاجتماعي، ويعرف ما قاموا  به هذان الرجلان برياضة الـ BASE jumping وهي رياضة متطرفة، وهي على عكس القفز بالمظلات، حيث يمارس لاعبي القفز BASE رياضتهم من نقاط ثابتة مثل ناطحات السحاب أو المنحدرات أو الجسور.

وقال أمن الفندق للشرطة إنهم يعتقدون أن الرجال ربما كانوا ضيوفًا في الفندق ، ووفقًا للتقرير ، تم تقديم مقطع فيديو للحادث إلى الشرطة، والبار الموجود على السطح مفتوح لنزلاء الفندق والرواد المحليين، وأكدت سلسلة الفنادق في بيان أن الرجلين كانا من ضيوف الفندق.
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