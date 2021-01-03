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برلمان

برلماني يوجه رسالة للمواطنين بشأن زيادة حالات إصابات كورونا

الأحد 03/يناير/2021 - 05:34 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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حسن رضوان
طالب ممدوح عمارة، عضو مجلس النواب، المواطنين بتوخي الحذر من فيروس كورونا المستجد، واتباع الإجراءات الاحترازية وخصوصا بعد زيادة الإصابات في الفترة الأخيرة.
 
وقال "عمارة"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن الدولة تقوم بجهود كبيرة من أجل القضاء على فيروس كورونا وحماية المواطنين من خطورته، ولذلك يجب تحمل المسؤولية تجاه هذا المرض الخطير، لافتًا إلى أن قرار تأجيل الامتحانات لما بعد إجازة نصف العام من ضمن الخطوات الجادة التى قامت بها الدولة لحماية المواطنين.
 
وأكد عضو مجلس النواب، أن فتح الحضانات مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المشددة لا مانع فيه ولكن بشروط تحقيق السلامة والمحافظة على الصحة العامة للمواطنين والأطفال.

يشار إلى مجلس الوزراء فوض وزارة التضامن الاجتماعي في تحديد موقف «الحضانات» بعد قرار الحكومة بتعليق تواجد الطلاب بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أيًا كان نوعها.

ونص قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 2726 لسنة 2020، في مادته الثالثة على: «يكون تواجد الأطفال في الحضانات أيًا كان نوعها طبقًا لما تحدده السلطة المختصة مع مراعاة جميع التدابير، والإجراءات الاحترازية، والاحتياطات الصحية».

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