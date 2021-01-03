بريطانيا تسجل أكثر من 54 ألف إصابة جديدة بكورونا





أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الأحد، تسجيل 454 حالة وفاة وأكثر من 54,000 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد.





وصباح اليوم، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن بريطانيا ستحصل على 530 ألف جرعة من لقاح "أكسفورد أسترا زينيكا" المضاد لفيروس كورونا.





وأضاف أن هذه الجرعات ستكون جاهزة للاستخدام غدا الاثنين، معربا عن أمله في توفير "عشرات الملايين" من اللقاحات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.





وقال جونسون لهيئة الإذاعة البريطانية "بي. بي. سي" "نأمل حقا أن يتم توفير عشرات الملايين في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة".



