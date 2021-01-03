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فن

جورج وسوف يرد بقوة على اتهمامه بالإساءة إلى الشعب السورى

الأحد 03/يناير/2021 - 05:34 م
جورج وسوف
جورج وسوف
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أحمد إبراهيم
نشر الفنان جورج وسوف تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، يرد فيها على اتهامه بالاساءة الى الشعب السورى وذلك خلال استضافته بأحد البرامج التليفزيونية بعد رفضه لكسر الصحون احتفالا ببداية العام.

وقال جورج : "موضوع رفضي لكسر الصحون بحلقة رأس السنة لأن في ناس جوعانة هذا الكلام صحيح، ولكن أنا ما حددت إن الناس بسوريا جوعانة، حديثي عن الإنسان يتخطى المكان، انا فنان بحس بالناس كلها، وعندما أغني لإسعادهم كلهم"، وأرفق جورج وسوف مع بيانه رابط للحلقة، معلقا:"لمين بحب يسمع صح".

واوضح جورج انه لم يقصد الاساة الى الشعب السورى وان كلامه تم تحريفه. 

يذكر أن آخر أعمال النجم السورى وسلطان الطرب جورج وسوف، كليب أغنيته "سكت الكلام" التي طرحها عبر قناته على يوتيوب.

أغنية "سكت الكلام" تأليف كلمات ​عاطف يونس​، ألحان ​شاكر الموجى، توزيع ​طونى سابا​، إخراج ​أحمد المنجد​، وظهر فى مشاهد تمثيل الكليب مع سلطان الطرب الفنانين السوريين ​عابد فهد​ و​ميلاد يوسف و​تاتيانا مرعب​.

وتدور فكرة كليب الأغنية فى إطار درامى، حيث لعب عابد فهد دور صديق وسوف، وظهر فى أول الكليب وهو يقول له: "بتعرف يا أبو وديع.. صرت أخاف أمشى وأدعس على شيء دمعة من كثر ما بكينا".

وتقول كلمات الأغنية: "سكت الكلام.. ما عدش فاضل غير دموع حزن وألم، يا ناس حرام.. إيه اللى نابكوا من عذاب قلب انظلم، يا اللى هدمتوا أحلى ما فينا.. ليه استكترتوا الحب علينا، فين حبيبى وفين ليالينا.. راح ما لحقش يقولّى سلام، بعد ما كان الحب مالينا.. وقولنا خلاص الجى ده لينا.. مبقتش فاضل من أمانينا غير نتقابل فى الأحلام".
جورج وسوف يرد بقوة على اتهمامه بالإساءة إلى الشعب السورى
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