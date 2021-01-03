قاضٍ فيدرالي عينه ترامب يرفض دعوى قضائية تسعى لمنح بنس سلطة لإلغاء نتيجة انتخابات 2020

رفض قاضٍ فيدرالي الدعوى القضائية التي رفعها النائب الجمهوري عن ولاية تكساس لوي جوميرت والتي سعت لمنح نائب الرئيس الأمريكي الحالي مايك بنس السلطة لإلغاء الانتخابات الرئاسية خلال عملية فرز رسمية للأصوات الأسبوع المقبل.





ورفض قاضي المحكمة الجزئية في ولاية تكساس الأمريكية، جيريمي كيرنوديل، المعين من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الدعوى يوم الجمعة، وحكم بأن المدعين يفتقرون إلى "الصفة" وزعم أن "إصابة لا يمكن عزوها بشكل عادل" لنائب الرئيس.





ورفعت قائمة الناخبين "المناوبين" في الحزب الجمهوري في ولاية أريزونا وجوهرت دعوى قضائية ضد بنس لتوسيع سلطاته ، حتى يتمكن فقط من تحديد أصوات الهيئة الانتخابية التي سيتم احتسابها عندما يرأس جلسة الكونغرس في 6 يناير لجعل فوز الرئيس المنتخب جو بايدن رسميًا.





وعززت الهيئة الانتخابية انتصار بايدن 306-232 في منتصف ديسمبر ، وفشلت الجهود القانونية المتعددة التي بذلتها حملة الرئيس ترامب للطعن في النتائج.





وتسمى الدعوى بنس، الذي يلعب دورًا احتفاليًا إلى حد كبير في إجراءات الأسبوع المقبل، بصفته المدعى عليه وطلب من المحكمة إلغاء قانون عام 1887 الذي ينص على كيفية تعامل الكونجرس مع فرز الأصوات.

وفي ملف جديد بعد ظهر يوم الجمعة، جادل غومرت بأن بنس أقوى من "رئيس افتتاح المغلفات المجيد".

وكتب جومرت: "بموجب الدستور، لديه السلطة لإجراء ذلك الإجراء كما يراه مناسبًا".

ويجوز له عد أصوات الناخبين المصدق عليها من قبل مسؤول تنفيذي للولاية، أو يمكنه تفضيل قائمة منافسة من الناخبين المؤهلين حسب الأصول.

وقد يتجاهل جميع الناخبين من دولة معينة، وهذه هي السلطة التي منحها له الدستور.





واختلف الخبراء القانونيون بشدة مع تقييم جوهمارت.

وفي ملف وزارة العدل ليلة الخميس، أشار محامي بنس ، نائب مساعد المدعي العام جون كوجلان، إلى مغالطة أساسية في هذه القضية - من أجل رفع دعوى ، يجب أن يكون المدعي والمدعى عليه في حالة معارضة.

وفي هذه الحالة، تتماشى مصالح جوهرت وبنس.

وكتب كوجلان: "نائب الرئيس ليس المتهم المناسب في هذه الدعوى". ومن المفارقات أن نائب الرئيس - المتهم الوحيد في هذه القضية - هو نفس الشخص الذي يسعون إلى تعزيز سلطته.

وأشار كوغلان في ملف أقيم ليلة الخميس: "إن دعوى إثبات أن نائب الرئيس لديه سلطة تقديرية بشأن التهمة المرفوعة ضد نائب الرئيس ، هي تناقض قانوني مستمر".

وقالت الوزارة ، في الواقع ، إن الدعوى تعترض على الإجراءات طويلة الأمد المنصوص عليها في القانون ، "وليس أي إجراءات اتخذها نائب الرئيس بنس" ، لذلك لا ينبغي أن يكون هدف الدعوى.

وجادلت الدائرة بأن "دعوى إثبات أن نائب الرئيس لديه سلطة تقديرية بشأن التهمة المرفوعة ضد نائب الرئيس ، هي تناقض قانوني مستمر"





ويأتي رفض الدعوى وسط أنباء عن استياء الرئيس دونالد ترامب من رد وزارة العدل نيابة عن بنس في الدعوى.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن ترامب اتصل بنس صباح الجمعة للتعبير عن دهشته من التطور. وقالت المصادر لصحيفة ماجي هابرمان إن الرئيس كان أكثر صراحة للآخرين بشأن استيائه.

ورفع ترامب وحلفاؤه ما يقرب من 50 دعوى قضائية للطعن في نتائج الانتخابات ، وتم رفض أو إسقاط جميع الدعاوى تقريبًا







