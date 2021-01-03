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فن

المخرج مايكل ماهر ينتهى من فيلمه الجديد الوشاح

الأحد 03/يناير/2021 - 07:02 م
المخرج مايكل ماهر
المخرج مايكل ماهر ومحمد عبد الرحمن
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أحمد إبراهيم
يتعاون المخرج مايكل ماهر ونخبة من الشباب المستقل في تجربة إخراجية قوية قد تعتبر هي الأولي من نوعها التي تحاول أن تلقي الضوء على  سلبيات المجتمع بطريقة جديدة كأسكتشات المسرح.

وهذه التجربة هي فيلم "الوشاح" الذي يعتبر  مشروع مشترك من نوعية الأفلام القصيرة التي من المنتظر أن يعرض في كل مهرجانات الأفلام في مصر بدايةً ثم في المهرجانات العالمية.

وأعرب المخرج مايكل ماهر أن يكون الفيلم نافذة يستطيع أن يظهر منها للعالم مقدار المواهب الشبابية التي يتمتع بها الفنانين المستقلين في مصر والوطن العربي دون أي اعتبارات أخرى، الفيلم اجتماعي درامي يناقش بعض مشاكل التنمر والمحسوبية والتعامل بعنصرية بين أفراد الوسط الفني.

الجدير بالذكر إن المخرج مايكل ماهر قد قام بتنظيم عدة ورش لصناعة الأفلام لتدريب فريق العمل من ممثلين وفريق خلف الكاميرات بهدف تطوير فريق عمل الفيلم و الخروج بأحسن صورة ممكنة في ظل قلة الإمكانيات خصوصًا و إن إنتاج الفيلم مستقل ويعتمد بشكل رئيسي على تمويل شخصي من فريق العمل.
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