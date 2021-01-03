دمياط تتسلم سيارتين "هوك ليفت" لاستخدامهما كمحطات وسيطة لتجميع القمامة

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن تسلم المحافظة سيارتين مرسيدس مجهزتين برافعة خطافية "هوك ليفت" لاستخدامهما كمحطات وسيطة متحركة في جمع القمامة، وذلك دعمًا من قبل وزارتى التنمية المحلية والبيئة للبنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظة بخطة العام المالى الحالى ٢٠٢١/٢٠٢٠.





وأوضحت المحافظ أن السيارتين تعدان بمثابة دعمًا جديدًا من الوزارتين، حيث كانت المحافظة تسلمت مسبقًا سيارتين سعة ٥٢ متر مكعب لاستخدامهما كمقالب وسيطة متحركة و لودر مفصلى ٣ متر وآخر سعة ٣ متر مكعب وذلك بخطة العام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩.





وأكدت أن تلك المعدات ستساهم وبشكل كبير فى التخلص الآمن من المخلفات الصلبة، إذ نوهت إلى أن هذه الجهود جاءت ضمن خطة وزارتى التنمية المحلية والبيئة على تحقيق محاور الإستراتيجية الخاصة بتلك المنظومة بالمحافظات.





جاء ذلك نظرا لاحتياج محافظة دمياط للارتقاء بمنظومة النظافة ودعمًا من وزارتى التنمية المحلية والبيئة لمنظومة النظافة بالمحافظة.



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