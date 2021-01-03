الغضبان يتفقد المراحل النهائية قبل افتتاح ميناء بورسعيد البري الجديد

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رافقه خلالها اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة واللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى و الشركات الهندسية المنفذة للمشروع . ومديرية الطرق





كما تفقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد اليوم ، أعمال إنشاء الساحة الخاصة بتخريد السيارات التى مر عليها ٢٠ سنة بحى الجنوب والتي سيتم استبدالها لأصحابها باخري حديثة اضافة الس السيارات المتهالكة والتي تقوم ادارات الاحياء في الفترة الحالية بجمعها من الشوارع والميادين ، حفاظا على الشكل الجمالى والحضارى للمحافظة ،



رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة المحاسب أحمد زغلف رئيس حى الجنوب وعدد من الأجهزة التنفيذية .



كما تابع المحافظ الأعمال الإنشائية بمحطة كهرباء جنوب بورسعيد و نسب التنفيذ الحالية التى تأتى فى إطار خطة الارتقاء بالخدمات المقدمة لحى الجنوب ، مشددا على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال الجارية فى أقرب وقت ،



وأوضح أن بورسعيد تشهد حاليا أعمال تنمية فى كافة الاحياء للتيسير على المواطنين .

