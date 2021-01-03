ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الغضبان يتفقد المراحل النهائية قبل افتتاح ميناء بورسعيد البري الجديد

الأحد 03/يناير/2021 - 07:06 م
جولة محافظ بورسعيد
جولة محافظ بورسعيد
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
تفقد  اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم   ميناء بورسعيد البري الجديد للوقوف على الأعمال النهائية الجارية بالميناء تمهيدا لافتتاحة قريبا حيث تستكمل في الفترة الحالية اعمال شبكة المرافق والطرق المودية الميناء

أقرأ ايضا
واكد المحافظ ان الميناء البري الجديد سيكون واجهة حضارية جمالية للمحافظة علي اعلي مستوي ويضم كافة الخدمات التي توفر الراحة المسافرين والسائقين وجميع المتعاملين مع الميناء ومن المقرر ان يضم كافة وسائل المواصلات العامة والخاصة والتي تعمل بين بورسعيد والمحافظات كما تم اختيار موقع الميناء ليكون الواجهه المباشرة بين محور ٣٠ يونيو ومدخل المدينة الجنوبي الغربي وذلك لتوفير السيولة في حركة المرور بين السيارات المتعاملة مع الميناء وشبكة الطرق الخارجية دون الدخول الي قلب المدينة لمنع الاختناقات المرورية بشوارعها

 رافقه خلالها  اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة  واللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى و الشركات الهندسية المنفذة للمشروع . ومديرية الطرق

كما تفقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد اليوم ، أعمال إنشاء الساحة الخاصة بتخريد السيارات التى مر عليها ٢٠ سنة بحى الجنوب والتي سيتم استبدالها لأصحابها باخري حديثة اضافة الس السيارات المتهالكة  والتي تقوم  ادارات الاحياء في الفترة الحالية بجمعها من الشوارع والميادين  ، حفاظا على الشكل الجمالى والحضارى للمحافظة ،

رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان  نائب  المحافظ  واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة المحاسب أحمد زغلف رئيس حى الجنوب وعدد من الأجهزة التنفيذية .

كما تابع المحافظ الأعمال الإنشائية بمحطة كهرباء جنوب بورسعيد و نسب التنفيذ الحالية التى تأتى فى إطار خطة  الارتقاء بالخدمات المقدمة لحى الجنوب ،  مشددا على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال الجارية فى أقرب وقت ،

 وأوضح  أن بورسعيد تشهد حاليا أعمال تنمية فى كافة الاحياء  للتيسير على المواطنين .
الغضبان يتفقد المراحل النهائية قبل افتتاح ميناء بورسعيد البري الجديد
الغضبان يتفقد المراحل النهائية قبل افتتاح ميناء بورسعيد البري الجديد
الغضبان يتفقد المراحل النهائية قبل افتتاح ميناء بورسعيد البري الجديد
الغضبان يتفقد المراحل النهائية قبل افتتاح ميناء بورسعيد البري الجديد
الغضبان يتفقد المراحل النهائية قبل افتتاح ميناء بورسعيد البري الجديد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الغضبان يتابع الموقف التنفيذى لإنشاء محطات كهرباء جنوب وغرب بورسعيد

محافظ بورسعيد يتابع آخر مستجدات العمل فى تطوير ورفع كفاءة الطرق

بالتعاون مع بنك مصر.. محافظ بورسعيد يطلق منظومة تحويل بطاقات مرتبات العاملين بالمحافظة إلى «ميزة»

محافظ بورسعيد: قريبا الانتهاء من أعمال إنشاء الميناء البري الجديد والحديقة الدولية

الغضبان : إنجاز 95% من الميناء البري الجديد بضواحي بورسعيد

لتحقيق السيولة المرورية.. محافظ بورسعيد يبحث الخطوات التنفيذية لنقل منفذ الحي الإماراتي

ترشيحاتنا

محافظ الشرقية يعلن تحويل الأمن الداخلي بمستشفى الحسينية للتحقيق

السلالة الجديدة.. دراسة تكشف عن عرض أساسي يشير لإصابتك بـ كورونا

لعدم ارتداء الكمامة.. ضبط 450 سائقًا وتوقيع غرامة 50 جنيهًا على 360 مواطنًا بالقليوبية

جورجينا صديقة كريستانو رونالدو فى إطلالة مثيرة من داخل مطعم بدبي.. شاهد

في فناء مدرسة.. مدرس يمزق زوجته لخلافات بينهما حول نفقات المنزل ببولاق الدكرور

هل تناول الفيتامينات قبل النوم خطأ.. إليك الحقيقة كاملة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السلالة الجديدة.. دراسة تكشف عن عرض أساسي يشير لإصابتك بـ كورونا

ساعة إلا ربع يوميا.. دراسة تنصح بهذا التمرين للحماية من الزهايمر

هل تناول الفيتامينات قبل النوم خطأ.. إليك الحقيقة كاملة