98 عاما على اكتشافه.. توت عنخ أمون الملك الشاب ما زال يحتفظ بأسراره

تمر اليوم الذكري الـ 98 على اكتشاف تابوت الملك توت عنخ أمون أصغر ملوك الفراعنة، الذي تخلد ذكراه التاريخ العريق للحضارة المصرية القديمة ، ويلاقي دائما إعجابا منقطع النظير من سائحي العالم و تطوف قطعه الأثرية و قناعه الذهبي العديد من المعارض الدولية.





ويحتوي تابوت الملك الشاب توت عنخ أمون ، على صندوق خشبي مطعم بالذهب و النقوش والرسومات ، ويحتوى بداخلة المومياء ، لتكون أيقونة جديدة تضاف لـ صالة عرض المتحف المصري الكبير، ضمن 4266 قطعة أثرية من مجموعة توت.





ويرجع تاريخ الملك توت عنخ أمون ، إلى انه احد ملوك الأسرة الـ 18 فى مصر القديمة ، وحكم مصر كنوه فرعونا فى الفترة من 1334 الى 1325 قبل الميلاد ، وحين تولى الحكم كان قد بلغ 9 سنوات من عمره ، ليكون أصغر فراعين مصر القديمة .





وواجه العلماء والباحثين و الاثريين ، حيرة شديدة حول لغز وقاته، فى سن مبكرة ليكون محل شك ان الوفاة غير طبيعية ، حيث وجد أثار لكسر فى الجمجمة و عظمتي الفخذ بالإضافة إلى زواج وزيره من أرملته وتنصيبه فرعونا ، مما أثار الشكوك حول حقيقة وفاته.





وتعنى كلمة توت عنخ امون الصورة الحية للإله أمون ، كبير الآلهة المصرية القديمة ، حيث حكم مصر بعد الملك اخناتون ، والتي كانت ابرز انجازاته محاولة توحيد آلهة مصر القديمة في شكل اله واحد ، ولكن في عهدة توت تمت إعادة عبادة آلهة متعددة.



