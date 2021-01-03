محافظ كفر الشيخ: نسبة الالتزام بارتداء الكمامة وصلت 70%.. فيديو

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، إنهم يقومون بنشر الوعي للمواطنين منذ 10 أيام في الشوارع والمساجد لارتداء الكمامة والالتزام بالاجراءات الاحترازية.





وأضاف "نورالدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن أغلب المواطنين حاليا أدركوا قيمة الالترزام بارتداء الكمامة وأصبح هناك التزاما منهم.





وأشار إلي أنه مع بداية التطبيق الفعلي اليوم للغرامة كان التركيز علي وسائل النقل الجماعي سواء أثناء سيرها أو وقوفها، مؤكدا أن هناك التزام كامل من المواطنين بسبب التفتيش علي السيارات قبل تحركها.





وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه تم عمل حملات تفتيشية علي محطات السكة الحديد، لافتا إلي أن هناك التزام بارتداء الكمامة بنسبة 70%.