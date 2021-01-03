ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محافظ كفر الشيخ: نسبة الالتزام بارتداء الكمامة وصلت 70%.. فيديو

الأحد 03/يناير/2021 - 06:58 م
اللواء جمال نورالدين،
اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ
Advertisements
محمد القاضي
قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، إنهم يقومون بنشر الوعي للمواطنين منذ 10 أيام في الشوارع والمساجد لارتداء الكمامة والالتزام بالاجراءات الاحترازية.

وأضاف "نورالدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن أغلب المواطنين حاليا أدركوا قيمة الالترزام بارتداء الكمامة وأصبح هناك التزاما منهم.

وأشار إلي أنه مع بداية التطبيق الفعلي اليوم للغرامة كان التركيز علي وسائل النقل الجماعي سواء أثناء سيرها أو وقوفها، مؤكدا أن هناك التزام كامل من المواطنين بسبب التفتيش علي السيارات قبل تحركها.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه تم عمل حملات تفتيشية علي محطات السكة الحديد، لافتا إلي أن هناك التزام بارتداء الكمامة بنسبة 70%.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد آراء المواطنين في قرار تطبيق الغرامة لعدم ارتداء الكمامة| فيديو

تجنبا للغرامة.. برلماني يشيد بقرار الحكومة الخاص بإلزام ركاب المترو بالكمامة

لمواجهة كورونا.. محافظ القاهرة يطالب رؤساء الأحياء بمتابعة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية

محافظ بني سويف يشدًد على الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من كورونا

غلق 10 مراكز دروس خصوصية ومحال تجارية غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية بالشرقية

قبل بدء تطبيق الغرامات.. محافظ كفر الشيخ يناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية

ترشيحاتنا

فوائد وطريقة استخدام المورينجا

4 صفقات مدوية.. كيف نجح الزمالك فى إحباط مخطط بيراميدز تجاه نجومه

قتلها وأشعل سيجارة.. طبيب يحلل دوافع مرتكب جريمة قاتل زوجته المدرسة ببولاق

الوفيات بسبب كورونا.. وكيل صحة الشرقية: لا توجد مشكلة نقص أوكسجين فى مستشفى الحسينية

السودان يعلن التوصل لصيغة جديدة لاستئناف مفاوضات سد النهضة بين الدول الثلاث

ساعة إلا ربع يوميا.. دراسة تنصح بهذا التمرين للحماية من الزهايمر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السلالة الجديدة.. دراسة تكشف عن عرض أساسي يشير لإصابتك بـ كورونا

ساعة إلا ربع يوميا.. دراسة تنصح بهذا التمرين للحماية من الزهايمر

هل تناول الفيتامينات قبل النوم خطأ.. إليك الحقيقة كاملة