حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 1/4 /2021.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد: "إذا كنت مولودا في يوم 4 يناير، فإن ذلك يعني أن لديك موهبة فنية وابتكارية، ولديك استعدادا للتفاني في عملك.

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الجوزاءمن 22/5 إلى 21/6مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وقد يكون هناك سوء تفاهم أو تكون مطالبا بواجبات ثقيلة وعليك أن تهدأ.عاطفيا: فينوس في مواجهة برجك تجعلك غير قادر على تحمل أمور كنت تتحملها سابقا وعليك أن تبذل مجهودا مضاعفا لتحافظ على تماسكك

الثور من 21/4 إلى 21/5 عاطفيا: القمر في منزل الحب يمدك بطاقة عاطفية تجعلك مهتما ومتفهما وتقدم ما بوسعك لإسعاد من تحب وتسعد في المقابل. مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يمنحك قدرة على الإقناع والإنجاز وتقوم بتنمية أعمال وعلاقات

الثور من 21/4 إلى 21/5 عاطفيا: القمر في منزل الحب يمدك بطاقة عاطفية تجعلك مهتما ومتفهما وتقدم ما بوسعك لإسعاد من تحب وتسعد في المقابل. مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يمنحك قدرة على الإقناع والإنجاز وتقوم بتنمية أعمال وعلاقات

الحمل من21/3 إلى 20/4 مهنيا وصحيا: تنافر القمر ونبتون في منزلي الصحة يطالبك أن تنتبه اليوم لسلامتك، ولا تدع حماسك يجعلك مندفعا. عاطفيا: ينصحك الفلك أن تسيطر على انفعالاتك وأن تتعامل بحكمة مع المشاكل

الحمل من21/3 إلى 20/4 مهنيا وصحيا: تنافر القمر ونبتون في منزلي الصحة يطالبك أن تنتبه اليوم لسلامتك، ولا تدع حماسك يجعلك مندفعا. عاطفيا: ينصحك الفلك أن تسيطر على انفعالاتك وأن تتعامل بحكمة مع المشاكل

السرطان

من 22/6 إلى 22/7

عاطفيا: رغم الضغوط.. القمر يعدك بيوم إيجابي وقد تقوم بعمل مؤثر يحسب لصالحك.

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يمدك بالقدرة على الإقناع ويجعلك مسيطرا على الوضع



الأسد

من 23/7 إلى 22/8

مهنيا وماليا: تنافر القمر ونبتون في منزلي المال يطالبك بالحذر في خطواتك المهنية وفي البيع والشراء واهتم بتقييم إمكانياتك وفكر باستثمارات طويلة المدى.

عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش.. فينوس وعطارد يدعمان علاقاتك وقد تتلقى دعوة.. فلا تتردد في تلبيتها







الميزان

من 23/9 إلى 22/10

اجتماعيا ومهنيا: تستطيع اليوم أن تستفيد من خبرات الماضي وتخطط لأمر جديد، فقط اعمل في سرية وكتمان.

عاطفيا وصحيا: اليوم مناسب للاسترخاء وعدم إثارة الجدل والحوارات