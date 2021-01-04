حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 1/4 /2021.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.
وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد: "إذا كنت مولودا في يوم 4 يناير، فإن ذلك يعني أن لديك موهبة فنية وابتكارية، ولديك استعدادا للتفاني في عملك.
اقرأ إيضا..
الحمل
من21/3 إلى 20/4
مهنيا وصحيا: تنافر القمر ونبتون في منزلي الصحة يطالبك أن تنتبه اليوم لسلامتك، ولا تدع حماسك يجعلك مندفعا.
عاطفيا: ينصحك الفلك أن تسيطر على انفعالاتك وأن تتعامل بحكمة مع المشاكل
من21/3 إلى 20/4
مهنيا وصحيا: تنافر القمر ونبتون في منزلي الصحة يطالبك أن تنتبه اليوم لسلامتك، ولا تدع حماسك يجعلك مندفعا.
عاطفيا: ينصحك الفلك أن تسيطر على انفعالاتك وأن تتعامل بحكمة مع المشاكل
الثور
من 21/4 إلى 21/5
عاطفيا: القمر في منزل الحب يمدك بطاقة عاطفية تجعلك مهتما ومتفهما وتقدم ما بوسعك لإسعاد من تحب وتسعد في المقابل.
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يمنحك قدرة على الإقناع والإنجاز وتقوم بتنمية أعمال وعلاقات
من 21/4 إلى 21/5
عاطفيا: القمر في منزل الحب يمدك بطاقة عاطفية تجعلك مهتما ومتفهما وتقدم ما بوسعك لإسعاد من تحب وتسعد في المقابل.
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يمنحك قدرة على الإقناع والإنجاز وتقوم بتنمية أعمال وعلاقات
الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وقد يكون هناك سوء تفاهم أو تكون مطالبا بواجبات ثقيلة وعليك أن تهدأ.
عاطفيا: فينوس في مواجهة برجك تجعلك غير قادر على تحمل أمور كنت تتحملها سابقا وعليك أن تبذل مجهودا مضاعفا لتحافظ على تماسكك
السرطان
من 22/6 إلى 22/7
عاطفيا: رغم الضغوط.. القمر يعدك بيوم إيجابي وقد تقوم بعمل مؤثر يحسب لصالحك.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يمدك بالقدرة على الإقناع ويجعلك مسيطرا على الوضع
من 22/6 إلى 22/7
عاطفيا: رغم الضغوط.. القمر يعدك بيوم إيجابي وقد تقوم بعمل مؤثر يحسب لصالحك.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يمدك بالقدرة على الإقناع ويجعلك مسيطرا على الوضع
الأسد
من 23/7 إلى 22/8
مهنيا وماليا: تنافر القمر ونبتون في منزلي المال يطالبك بالحذر في خطواتك المهنية وفي البيع والشراء واهتم بتقييم إمكانياتك وفكر باستثمارات طويلة المدى.
عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش.. فينوس وعطارد يدعمان علاقاتك وقد تتلقى دعوة.. فلا تتردد في تلبيتها
الميزان
من 23/9 إلى 22/10
اجتماعيا ومهنيا: تستطيع اليوم أن تستفيد من خبرات الماضي وتخطط لأمر جديد، فقط اعمل في سرية وكتمان.
عاطفيا وصحيا: اليوم مناسب للاسترخاء وعدم إثارة الجدل والحوارات
العذراء
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك يمدك بالبلاغة والحضور.. تكلم بشجاعة فرأيك اليوم يسهم في توضيح أمور.
عاطفيا وعائليا: رغم الضغوط.. تنجح اليوم في أن تجعل من تحبهم ويحبونك يتحمسون لآرائك
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك يمدك بالبلاغة والحضور.. تكلم بشجاعة فرأيك اليوم يسهم في توضيح أمور.
عاطفيا وعائليا: رغم الضغوط.. تنجح اليوم في أن تجعل من تحبهم ويحبونك يتحمسون لآرائك
الأسد
من 23/7 إلى 22/8
مهنيا وماليا: القمر في منزل المال ويدفعك ذلك للاهتمام بمصالحك وقد تحقق أرباحا إذا نظمت أفكارك واعتنيت بخطواتك.
عاطفيا واجتماعيا: الوقت مناسب للاستمتاع بوقتك مع الأحباب أو الأصدقاء، فقط حاول أن تتفادى الوقوع في أخطاء
العقرب
من 23/10 إلى 22/11
مهنيا: القمر في وضع داعم ويدفعك لإظهار شجاعة في العمل وتتحرر من ضغوط.
عاطفيا واجتماعيا: تستطيع اليوم أن تمضي وقتا ممتعا مع الأحباب أو الأصدقاء وتتوطد علاقاتك
القوس
من 23/11 إلى 21/12
مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس وعليك أن ترتب أولوياتك وألا تفقد تركيزك كي لا تقع في أخطاء.
عاطفيا وعائليا: قد تعاني من ضغوط عابرة وعليك أن تكون مستعدا للتعاطي بمرونة مع المستجدات
من 23/11 إلى 21/12
مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس وعليك أن ترتب أولوياتك وألا تفقد تركيزك كي لا تقع في أخطاء.
عاطفيا وعائليا: قد تعاني من ضغوط عابرة وعليك أن تكون مستعدا للتعاطي بمرونة مع المستجدات
الجدي
من 22/12 إلى 20/1
ماليا ومهنيا: القمر في منزلك التاسع يمدك بحب المعرفة وتجد نفسك ملهما وتبدو عارفا وملما بأمور كثيرة.
عاطفيا واجتماعيا: اليوم قد تلتقي بمن تحب أو تقابل شخصا من الخارج يزعزع معتقداتك وقد يسعدك ذلك أو يدفعك للتطور
من 22/12 إلى 20/1
ماليا ومهنيا: القمر في منزلك التاسع يمدك بحب المعرفة وتجد نفسك ملهما وتبدو عارفا وملما بأمور كثيرة.
عاطفيا واجتماعيا: اليوم قد تلتقي بمن تحب أو تقابل شخصا من الخارج يزعزع معتقداتك وقد يسعدك ذلك أو يدفعك للتطور
الحوت
من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا: إذا كنت متزوجا عليك أن تتجنب التورط مع شريك حياتك في نزاع أو استفزاز أنت في غنى عنه.
مهنيا وماليا: القمر بمواجهة برجك.. فلا تبالغ اليوم في فرض آرائك كي لا يختنق من حولك ومع ذلك انتبه لحقوقك وابتعد عن المخاطرة المالية
من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا: إذا كنت متزوجا عليك أن تتجنب التورط مع شريك حياتك في نزاع أو استفزاز أنت في غنى عنه.
مهنيا وماليا: القمر بمواجهة برجك.. فلا تبالغ اليوم في فرض آرائك كي لا يختنق من حولك ومع ذلك انتبه لحقوقك وابتعد عن المخاطرة المالية