رؤساء مراكز المنيا يطمئنون على توافر المستلزمات الطبية بالمستشفيات لرعاية مرضى كورونا.. صور

تفقد المهندس محمد سيد ليلة رئيس مركز ومدينة مغاغة شمال المنيا يرافقه الدكتور البهي محمد مدير الإدارة الصحية بالمركز والدكتور جابر سمعان مدير مستشفى مغاغة العام، الوضع العام بالمستشفى ومدى جاهزيتها لاستقبال الحالات العاجلة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.





وتم التأكيد على توفر مخزون كاف لأسطوانات الأكسجين بالمستشفى وتوفر اشتراطات الرعاية الواجبة للحالات الحرجة واتباع اجراءات العزل والتباعد .





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وأكد رئيس المركز على ضرورة توفر نوبتجيات مستمرة بكامل الأطقم الطبية المؤهلة لاستقبال الحالات المختلفة لاسيما ما يتعلق بفيروس كوفيد ١٩ المستجد ومدي جاهزية غرف الرعاية لاستقبال حالات التنفس بها.





وأثنى على الجهد المبذول من قبل الأطباء والأطقم الطبية كونهم حائط الصد الأول الذي يواجه مستجدات الوضع وتطورات الفيروس بشجاعة يثنون عليها.





وشدد على التنسيق المستمر مع كافة الجهات المسئولة لضمان توفير اساسيات الرعاية الطبية للحالات التي قد ترد للمستشفى .





كما تابع المهندس محمد سيد رئيس مركز ومدينة سمالوط يرافقة السيد عماد حسن نائب رئيس المركز مستشفي سمالوط العام بقلوصنا والمستشفى النموذجي ومستشفي جراحات اليوم الواحد اليوم لمتابعة عملها ومدي توافر المستلزمات الطبية والمرور علي الاقسام حرصا منه علي تقديم الخدمات الطبية بالشكل المطلوب.





في سياق متصل زار اليوم خالد عبد الرؤوف رئيس مركز مطاي والدكتور محمود عمر مدير الادارة الصحية بمطاي مستشفى مطاي العام ومستشفي الصحة الانجابية بمطاي البلد للوقوف على مدي جاهزيتة المستشفى وتوافر اسطوانات الاكسجين اللازمة في هذة الاونة ولمتابعة سير العمل بكل منهما .





من جانبه قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه يتابع على مدار الساعة الوضع الصحي بالمحافظة وكافة التطورات والتفاصيل الخاصة بالمنظومة الصحية والوضع الحالي داخل المستشفيات بالمحافظة ، لافتا الى استمرار انعقاد لجنة إدارة أزمة كورونا من خلال التنسيق مع كافة المستشفيات الحكومية والخاصة والجامعة ، فيما يتعلق بخطة المحافظة في مجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد .





وأكد المحافظ على توافر كافة المستلزمات الطبية والادوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية، واستقبال الحالات على مدار 24 ساعة.





وأوضح " القاضي" أن هناك 56 مستشفى ما بين حكومية وجامعية وخاصة داخل محافظة المنيا بقدرة استيعابية 4210 سرير، وهناك 16 مستشفى منهم تستقبل حالات كورونا، كما أن هناك 377 وحدة رعاية صحية، و133 غرفة عمليات، و33 عيادة متنقلة، و15 بنك دم، و317 حضانة أطفال مبتسرين، و94 ثلاجة حفظ موتى.



