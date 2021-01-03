والد المدرس المقتول فى السعودية يشكر وزارة الخارجية على إعادة الجثمان

أسدل الستار على أزمة وصول جثمان هانى عبد التواب عرندس معلم اللغة الانجليزية الذى قتل فى المملكة العربية السعودية على يد طالب بالمدرسة ، حيث تم أحضار الجثمان من السعودية بالطائرة بعد تدخل وزيرة الهجرة لدى السلطات السعودية .





وتم دفن جثمان المعلم القتيل فى مقابر العائلة بقرية النزلة بمحافظة الفيوم ، فى حضور حشد كبير من أهالى القرية والقرى المجاورة ، حيث أقيمت صلاة الجنازة على الفقيد فى الخلاء وتم حمل جثمانه وتشييع جنازته الى مثواه الاخير بمقابر العائلة بقرية النزلة .





وقال المحاسب عبد التواب عرندس والد هانى ، الحمد لله أرتحت ، عقب وصول جثمان نجلى ودفنه فى مقابر الاسرة ، وأشكر وزارة الخارجية لوقوفها معنا وتدخلها لدى السلطات السعودية ، حتى تم أحضار الجثمان ، بعد أسبوع من الحادث البشع الذى ارتكبه طالب سعودى بأطلاقه الرصاص على نجلى من مسدس خاص به .





وأضاف عرندس نجلى هانى متزوج ولديه ولد أسمه أنس (عامين ) و بنت أسمها ايات ( 4 سنوات ) ، ويعمل معلما فى مدرسة الشهيد أحمد أمين بمركز يوسف الصديق ، وكان مشهودا له بين أبناء القرية بالاخلاق الرفيعة وكان يعمل محفظا للقرأن الكريم ، ودائما يميل الى حب الخير أكثر من حبه لأسرته .

وعلتاععع ععلمت بخبر وفاة هانى من أحد زملائى بالعمل ، حيث اعمل بادارة مخازن أدارة يوسف الصديق التعليمية ،





وأكد لى الزميل انه قرا الخبر من على مواقع التواصل الأجتماعى ، فقمت بالاتصال بأحد اقاربنا الذى يعمل بالسعودية فاكد لى الخبر ، وانه تم نقله عقب أصابته الى مستشفى الامام بالرياض حتى لفظ انفاسه الأخيرة ، وتم نقل جثمانه الى مستشفى الرياض التخصصى .





واضاف والد هانى ان الطالب السعودى الذى أرتكب الحادث وقتل نجلى ليس عنده أخلاق ، وكان متواصل معنا قبل الحادث ب 5 أيام .

من جانب أخر أعرب المحاسب محمد عرندس عم المعلم هانى عبد التواب عرندس معلم اللغة الانجليزية الذى قتل فى المملكة العربية السعودية على يد طالب بالمدرسة ، معربا عن شكره وتقديره لجميع السلطات المصرية والسعودية التى ساعدت فى أحضار جثمان الفقيد نجل شقيقه .

وأضاف نحتسبه عند الله شهيدا ، خاصة انه قتل على يد طالب الغدر بالسعودية

وبالرغم من تسليم جثمان نجل شقيقى فاننى اطالب السلطات السعودية بالاحتفاظ بحقوق الشهيد ، خاصة ان الطالب السعودى الذى أرتكب الجريمة البشعة بسلاح الغدر ليس عنده أى اخلاق .





واضاننق لن نقيم أى سرادقات عزاء او تقبل عزاء بالمنزل احتراما لتعليمات الدولة وحرصا على الصحة العامة بمنع أقامت اى سرادقات عزاء .







