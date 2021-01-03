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محافظات

استمرار الحملات وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها بالفيوم

الأحد 03/يناير/2021 - 08:40 م
إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية
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الفيوم - نبيل أبو السعود
أكد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم التزام جهاز حماية الأراضي بالمديرية بالتنسيق مع مديري الادارات الزراعية والوحدات المحلية وقوات الشرطه بالتصدي للتعديات علي الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية نحو المخالفين، والإزالة للأعمال المخالفة في مهدها وفور الشروع في تنفيذها علي نفقة المخالف وعدم السماح بتطويرها، وضبط الأدوات والمهمات المستخدمة في الأعمال المخالفة، والتحفظ عليها وتحصيل تكاليف الإزالة من المخالفين بالطريق الإداري مع تحمل المقصرين المسئولية المدنية والجنائية في هذا الشأن.


من جانب أخر قامت الإدارة الزراعية بمركز سنورس بقيادة المهندس أحمد عبد الحفيظ مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحليه برئاسة محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بتنفيذ 6 حالات تعدي على الأرض الزراعية على مساحه 4 قيراط زمام سنهور القبليه، وايضا رفع اتربه وحرث وليزرة مساحه 6  فدان علي نفقه المواطن بحضور إسماعيل السيد رئيس الوحده المحليه بسنهور والمهندس خالد فتحي رئيس الحمايه بالمركز والمهندس محمد تمام وكيل الحمايه والمهندس احمد رمضان وكيل الحمايه

كما قامت الإدارة الزراعية بمركز ابشواي بقيادة المهندس طه داهش مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحليه برئاسة المحاسب  مراد مسعود رئيس مركز ومدينة ابشواي بتنفيذ 2 حاله تعدى علي الاراضي الزراعيه علي مساحة 2 قيراط  عباره عن اسوار بالبلوك الابيض بناحية ابوكساه وتم نقل البلوك خارج الموقع.

 وإزالة اخري بناحية ابوجنشو عباره عن مقبره على مساحه ١٢سهم بالبلوك الأبيض بحضور المهندس احمد فاروق رئيس قسم الحماية والمهندس ماهر الفار مدير جمعية ابوكساه والمهندس ابراهيم على  مشرف جمعية ابوكساه والمهندس محمد عجمى فنى وحدة محلية بابوكساه والمهندس على قطب مسئول تعديات بالوحدة اامحلية لمركز ومدينة ابشواى .
استمرار الحملات وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها بالفيوم
استمرار الحملات وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها بالفيوم
استمرار الحملات وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها بالفيوم
استمرار الحملات وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها بالفيوم
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