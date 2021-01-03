عم المعلم القتيل بالسعودية يتلقى العزاء أمام منزله بعد إصابة والده بالإغماء.. فيديو

تلقى المحاسب محمد عرندس عم المعلم هانى عبد التواب معلم اللغة الانجليزية الذى قتل فى المملكة العربية السعودية على يد طالب بالمدرسة ، العزاء أمام منزل نجل شقيقه عقب تشييع جنازته اليوم بقرية النزلة مركز الشواشنة بمحافظة الفيوم.

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وكان والد الشهيد هانى عبد التواب قد أصيب بحالة أغماء نتيجة الحزن الشديد الذى سيطر عليه وأسرته، حزنا على نجله القتيل ، ومشاركته اليوم فى تشييع جنازة نجله وسط حشود من أهالى قرية النزلة والقرى المجاورة .

ورفض اهالى القرية مغادرة المقابر الا بعد ان يقدموا العزاء لأسرة المعلم القتيل، فقام عمه المحاسب محمد عرندس بأخذ واجب العزاء من أهالى القرية .

من جانب أخر أعرب المحاسب محمد عرندس ، عن شكره وتقديره لجميع السلطات المصرية والسعودية التى ساعدت فى أحضار جثمان الفقيد نجل شقيقه .

أضاف أننا نحتسبه عند الله شهيدا ، خاصة انه قتل على يد طالب الغدر بالسعودية ، وأشكر جميع اهالى النزلة الذين حضروا تشييع الجنازة اليوم .

وبالرغم من تسليم جثمان نجل شقيقى فاننى اطالب السلطات السعودية بالاحتفاظ بحقوق الشهيد ، خاصة ان الطالب السعودى الذى أرتكب الجريمة البشعة بسلاح الغدر ليس عنده أى اخلاق .

واضاف عم الشهيد باننا لن نقيم أى سرادقات عزاء او تقبل عزاء بالمنزل احتراما لتعليمات الدولة وحرصا على الصحة العامة لمنع أقامت اى سرادقات او عزاءات .