مصطفي أبو زيد يكشف عن عوامل نمو الاقتصاد المصري في ظل وجود كورونا.. فيديو

قال الدكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية ، إن هناك العديد من العوامل التي أدت الي حدوث معدل نمو في الاقتصاد المصري خلال أزمة فيروس كورونا والتصدي الي الصدمات التي حدثت.





وأضاف أبو زيد خلال مداخلة هاتفية علي قناة اكسترا نيوز ، ان أولى هذه العوامل هو نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ومجموعة الانتهاجات التي انتهجتها الدولة من خلال السياسة المالية والنقدية بالإضافة الي مجموعة التشريعات التي صدرت لتأهيل مناخ الاستثمار وتجهيزه للعمل والإنتاج والعمل علي جذب الاستثمار .



