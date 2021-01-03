ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

"الأولون".. فنانة شابة تجدد دماء جيل عظماء البورتريه فى أتيليه العرب

الأحد 03/يناير/2021 - 08:36 م
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى
فى العشرينات من عمرها إلا أنها تنازع فناني جيلها، وربما من سبقوهم، برؤيتها التشكيلية، إنها الفنانة الشابة أسماء خوري التى أبهرت بمعرضها "الأولون" رواد وجمهور الفن التشكيلي خلال افتتاحه بأتيليه العرب للثقافة والفنون "ضي" مساء أمس السبت.

"أرد لك قلبك فى جسدك كى تتذكر ما نسيت"، تذكر الاسم والكيان هو خطوة من خطوات البعث لدى المصرى القديم أننا بحاجة إلى التذكر والرجوع إلى أمجاد أسلافنا لنبعث مجددا.

كلمات راقية تفوهت بها "خوري" فى استقبال جمهورها، معلقة، "نحن أرواح هائمة تائهة بين ماضيها المنسى وحاضرها القاسى ومستقبلها الغامض، فالاستسلام وفقدان الأمل راسخ فى قلوبنا ولكنني أرى مستقبلا مزدهرا لأننى واثقة من بعثنا مرة أخرى".

تستطرد "خوري"، "فقط انظروا إلى المرايا لتروا ملامح أجدادكم التى ورثتموها وسوف تتذكرون من أنتم، فوجوهكم ليست مجرد ملامح بل هى بمثابة صفحات تروى أعظم الأمجاد وأقوى الحضارات على الإطلاق، فماضيكم لا ينسى، فهو يحمل فى طياته الكثير من الأسرار والألغاز التى يعجز عن تفسيرها من يزعمون أنهم الأقوى". 

برقة الريشة المبدعة تنادي "خوري"، "يا أيتها الوجوه الخالدة سيأتي اليوم الذى تفتح فيه أبواب القبور وتتمزق فيه الاكفان وتعود الروح التائهة إلى جسدها لتبعث من جديد، فلا تيأسوا وتذكروا دوما أنكم أنتم الأولون".

يضم معرض "الأولون" للفنانة التشكيلية أسماء خوري نحو 50 عملا ، كلها من البورتريه وتمثل أسماء خوري امتدادا رائعا لجيل العظماء فى فن البورتريه وهم أحمد صبري وبيكار وجمال كامل وعبد العال كمال، بحسب رؤية الناقد التشكيلي هشام قنديل.

يعلق قنديل: "هى فنانة قادمة بقوة للمشهد التشكيلي النسائي المصري، تذكرنا ببداية الرائدات تحية حليم وإنجى أفلاطون وجاذبية سري وزينب السجيني، مرورا بأمل نصر وجيهان فايز وهند الفلافلي وجيهان سليمان".

ويؤكد قنديل أن أسماء خوري تفردت بتكنيك عال وقدرة أداء قلما تتوافر حاليا، وتحيل المشهد المألوف بلمساتها اللونية الرائعة إلى أعمال عبقرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

جاليري «ضي» ينشر صور الأعمال التشكيلية لمهرجان «ما بعد الكورونا» قبل ساعات من افتتاحه

فن التصوير الضوئي.. الإمارات ترصد أبرز التجارب الفنية لقدامى المصورين

2 يناير.. "ضي" يبدأ نشاطه التشكيلي فى 2021 بـ"ثلاثة فى مرايا اللون"

غدا.. افتتاح معرض "ثلاثة في مرايا اللون" بجاليري "ضي"

الليلة.. افتتاح معرض "ثلاثة فى مرايا اللون" بجاليري "ضي"

عز الدين نجيب يفتتح معرض "ثلاثة فى مرايا اللون" بجاليري "ضي"

ترشيحاتنا

الحقيقة الكاملة لـ رفع أسعار البنزين في مصر قبل أيام من التسعير الجديد

لمنع دخول عدوى كورونا من الأنف .. هاني الناظر يقدم 3 حلول

ريا أبى راشد تخطف أنظار متابعيها بإطلالة جديدة.. شاهد

رئيس الأركان: التدريب القتالى عامل الحسم فى نجاح تنفيذ مهام القوات بكفاءة واقتدار

خطاب رسمي من التعليم يحسم مصير الدراسة بالمدارس الفنية

تمسكت بموقفها بالتحكم في مياه النيل.. إثيوبيا تصدر بيانا عاجلا بعد انتهاء جولة مفاوضات سد النهضة

Advertisements

الصحة تكشف الأسباب الحقيقية لوفاة مصابي كورونا في مستشفى الحسينية

تمسكت بموقفها بالتحكم في مياه النيل.. إثيوبيا تصدر بيانا عاجلا بعد انتهاء جولة مفاوضات سد النهضة

هل أعلن وزير التعليم تعميم الأبحاث بدلا من الامتحانات؟ اعرف الحقيقة

لـ حزنها على وفاة وحيد حامد .. تدهور طفيف في حالة يسرا الصحية

"محدش هيسيب حق مواطن".. تعليق ناري من أحمد موسى بشأن واقعة مستشفى الحسينية

شك فى سلوكها.. فحص فيديو قتل مدرس لزوجته أمام مدرسة ببولاق الدكرور.. شاهد

بعد صعقه بالكهرباء.. شاب يلقى بجثة صديقه بترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة

الحقيقة الكاملة لـ رفع أسعار البنزين في مصر قبل أيام من التسعير الجديد

فيديو جديد لقاتل زوجته أمام مدرسة ببولاق .. شاهد

رسميا.. إيقاف حكام الفيديو لـ مباراتي الأهلي ودجلة والزمالك وإنبي

لمنع دخول عدوى كورونا من الأنف .. هاني الناظر يقدم 3 حلول

قالوا لـ صدى البلد| عادل إمام يحكي تفاصيل آخر مكالمة مع وحيد حامد.. ومصدر يكشف تطورات الحالة الصحية لـ يسرا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة براقة.. ريا أبي راشد تستعرض جمالها على إنستجرام

طريقة تحضير بطاطا ودجز مقلية ومشوية مثل المطاعم

هاف ستومك.. شقيقة هنا الزاهد بإطلالة جريئة.. شاهد