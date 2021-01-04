أيقونة القديس يوحنا.. جواهر أثرية نادرة في متحف كوم أوشيم

يقع متحف كوم أوشيم ضمن المدينة الأثرية (كرانيس) التي تمتلئ بالآثار اليونانية والرومانية، ويضم المتحف مجموعة من الآثار التي خرجت من مناطق أثرية أخري بالفيوم لكي تكون فكرة كاملة عن فترات الحضارة المصرية المختلفة (مصري قديم - يوناني روماني - قبطي - إسلامي - حديث) ، ويشمل العرض الجديد 314 قطعة أثرية.





قال أحمد عبد العال مدير عام منطقة أثار الفيوم السابق في تصريح لـ "صدى البلد" : إن وزير الآثار ومحافظ الفيوم اقتتحا متحف آثار كوم أوشيم بالفيوم، بعد غلقه في فبراير 2006 ، والانتهاء من أعمال التطوير التي شملت المبنى وإعادة العرض المتحفى، وذلك في 3 نوفمبر 2016.

أنشئ المتحف عام 1974 من قاعة واحدة تضم نتاج حفائر كوم أوشيم وكرانيس المدينة ، وفي عام 1993 تم توسعة مساحةُ المبنى وإضافة طابق علوى له لتعرض فيه آثار من داخل وخارج الفيوم تبعا للتسلسل التاريخي .

يضم المتحف مقتنيات الموجودة بسيناريو العرض المتحفي بالطابق العلوي أشهرها اللوحة الأولى تمثل أيقونة القديس "يوحنا فم الذهب" وصور وهو يشير بعلامة البركة بيده اليمنى وحاملا في يده اليسرى الكتاب المقدس، وهي تعود للعصر القبطي ما بين القرن ال 18-19 ومصنوعة من الخشب.

وأيقونة تمثل يوسف النجار يحمل الطفل يسوع المسيح، تم اكتشافها في كنيسة العذراء مريم الدميشيرية عام 1754م وهي مصنوعة من الخشب.

وأيقونة تمثل القديس إستافنوس وهو ضمن الرسل السبعين للسيد المسيح صور حاملا في يده اليمنى سلسلة بها مبخرة بينما يحمل في يده اليسرى الإنجيل أو مبخرة مربعة الشكل، تعود للعصر القبطي وتم اكتشافها في القرن التاسع عشر.

وقال الدكتور نبيل حنظل المستشار السياحى لمحافظة الفيوم ان المتحف يضم أيضا قطع مميزة من كنوز المخزن المتحفي لمتحف كوم أوشيم ، منها فازة كبيرة من البورسلين عليها زخارف نباتية وكتابة بالعربية تمثل سورة الفاتحة من جانب ومن الجانب الاخر وصف الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، تعود للعصر الإسلامي، عثر عليها في أحد قصور الفيوم ثم آلت ملكيتها لوزارة الآثار.

كذلك يوجد بالمتحف نموذج لمركب مطلية باللون الأبيض عليها خطوط متقاطعة باللون الأحمرمتآكلة من الجوانب بفعل الطبيعة والأملاح والرطوبة وعدد 3 مجداف وعدد 14 بحار، البعض في حالة جلوس والبعض في حالة عمل. تعود لعصر الدولة الوسطى.

من جانب أخر أعلن مدير المتحف عن إلغاء جميع الأنشطة والفعاليات وورش العمل في الوقت الحالي، بدءًا من اليوم وحتى إشعار آخر، مع استمرار استقبال زوار المتحف داخل قاعات العرض المتحفي كالمعتاد.

ويهيب المتحف الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية ضد انتشار ڤيروس كورونا 😷، من خلال إرتداء الكمامات الطبية، والحفاظ على المسافات الآمنة الخاصة بالتباعد الإجتماعي، وكذلك تطبيق السعة الإستيعابية 50%.