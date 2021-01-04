لجنة طبية من الأمانة المركزية لوزارة الصحة تزور مستشفى أسوان للعزل.. صور

واقرأ أيضًا:

وضمت اللجنة التى شكلتها الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة الدكتور رامى مراد أخصائي الجراحة، رئيسًا للفريق، والدكتورة راندا ممدوح، وهانى محمد، وناهد بكرى، وسلمى محمد أعضاء بالفريق الطبى للجنة حيث تأتى زيارة هذه اللجنة فى إطار خطة أمانة المراكز الطبية المتخصصة للتصدى لفيروس كورونا المستجد وتحسين الأداء بالمستشفيات المراكز التابعة لها.

كان قد ألتقي اليوم الأحد الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان بالدكتور ممدوح الدماطي وزير الأثار السابق ورئيس لجنة قطاع الآثار وذلك بالحرم الجامعي صحاري .





ومن جانبه أكد الدكتور أحمد غلاب علي أن الهدف من الزيارة هو العمل علي زيادة الدعم فنى وتفقد كلية الآثار تمهيدا لإنشاء الدراسات العليا بكلية الآثار بأسوان وذلك بحضور الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعه للدراسات العليا والبحوث، والدكتور بدوى إسماعيل عميد كلية الآثار بالأقصر وعضو لجنة الاثار بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور غريب محمود طه عميد كلية الاثار بأسوان، والدكتور عمر أبوزيد وكيل كلية الاثار بأسوان.





وقام الدكتور أحمد غلاب بمرافقة الدكتور ممدوح الدماطي والوفد المرافق بجولة تفقدية بالجامعة للوقوف على أحدث المستجدات والتطورات الحقلية والتعليمية والميدانية والإمكانيات اللوجستية والموارد البشرية بالكلية.





وناقش اللقاء تطوير كليه الآثار جامعه أسوان ودورها في أفريقيا والإهتمام بالحفاظ علي المواقع الأثرية بأفريقيا وبحث سبل التعاون بين اليونسكو وكليه الآثار جامعه أسوان وكيفية تطبيق طرق الاهتمام والمشروعات في مجال الآثار والمتاحف.







وعلى هامش هذه الزيارة قدم الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان للدكتور ممدوح الدماطي وزير الأثار السابق درع وميدالية جامعة أسوان تكريما لمجهوداته في مجال الاثار واسهاماته العلمية في خدمة قطاع الاثار والنهوض به.