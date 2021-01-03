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للتأثير على معنويات الأطقم الطبية.. محافظ الشرقية: إثارة واقعة مستشفى الحسينية هدفها خبيث |فيديو

الأحد 03/يناير/2021 - 10:08 م
ممدوح غراب
ممدوح غراب
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داليا أحمد
أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن العاملين فى مجال الرعاية الصحية يعيشون ظروفا صعبة فى العالم كله وليس مصر فقط، قائلًا "عندنا فريق طبي مميز فى الشرقية، والفرق تعمل فى ظروف صعبة، وما تم من بلبلة خلال الأيام الماضية يهدف للتأثير على الروح المعنوية للأطقم الطبية".

وأضاف ممدوح غراب، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة "القاهرة والناس"، أنه رغم الكثافة السكانية في محافظة الشرقية فإن المحافظة تأتي في ترتيب متأخر في إحصائيات الإصابات بفيروس كورونا، مؤكدا أن هذا يدل على كفاءة الفريق الطبي بالمحافظة والذي يعمل بجدية.

وتابع محافظ الشرقية "محاولة إثارة الجدل فى واقعة مستشفي الحسينية من ضمن الأدوار الخبيثة التى تتم ضد البلد"، لافتا إلى أن الحالات التى توفيت فى مستشفى الحسينية لم تمت فى نفس الوقت كما يشاع ولكنها كانت حالات متدهورة ومتأخرة وتوفيت على أجهزة تنفس صناعي بسبب أمراض مزمنة.

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