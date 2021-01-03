القصة مش أكسجين.. صحة الشرقية تفجر مفاجأة عن وفيات مستشفى الحسينية.. فيديو

قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، إنه فور علمه بوفاة 4 حالات بالعناية المركزة بمستشفى الحسينية قام بتوجيه مدير الرعاية الصحية للاطلاع على الموقف.





وأضاف "مسعود"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر كلام"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، أنه لم يكن هناك أي عجز في الاكسجين بمستشفيات محافظة الشرقية، موضحا أن هناك مواعيد مرتبة بين الشركة الموردة للأكسجين لمتابعة عدادات الاكسجين علي مدار الساعة.





وأشار وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، إلي أن وفيات مستشفي الحسينية ليس لهم علاقة بالأكسجين، معقبا أن حالات الوفاة جميعها تتخطي الستين عاما، وأصحاب أمراض مزمنة ومن الوارد حدوث حالات الوفاة في السن الكبيرة لأصحاب الأمراض المزمنة.





وتابع أن العناية المركزة التي حدثت فيها الواقعة كان يوجد بها حالتان لم يحدث لهما شيء إضافة إلي 33 حالة في العزل لم يحدث لهم أي أعراض و11 طفلا في الحضانات، معقبا: «المفترض لو كان قطع اكسجين علي الأقل كان هناك حالة تدهور.. القصة مش اكسجين».