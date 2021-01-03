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توك شو

نائب مدير مستشفى الحسينية عن حالات الوفاة: بتحصل عادي

الأحد 03/يناير/2021 - 10:12 م
نائب مدير مستشفى
نائب مدير مستشفى الحسينية
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إسراء صبري
عرض الإعلامي محمد الباز، فيديو لنائب مدير مستشفى الحسينية خلال تفقده لشبكة الأكسجين المتواجدة داخل المستشفى، منوها بأن المستشفى لديه خزان من الأكسجين يحتوى على 6 آلاف لتر من الأكسجين.

وأكمل خلال برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"،: لدينا 40 أسطوانة أكسجين احتياطي بسعة 40 لترا لكل أسطونة، بالإضافة إلى شبكة غازات بها 29 أسطوانة يتم استخدامها في حال حدوث أي مشكلة داخل شبكة الأكسجين، منوها إلى أن تلك الشبكة يمكن أن تمد المستشفى لمدة 14 ساعة متواصلة.

وفيما يخص حالات الوفاة أمس، أوضح أن تلك الحالات لديها أمراض مزمنة بالإضافة إلى إصابتهم بكورونا، معقبا: دا عادي والحالات دي بتبقى معرضة للوفاة أكثر من غيرها".

وتابع: الحالات توفيت في فترات متباعدة، مشيرا إلى أن مدير المستشفى تم استدعاؤه من قبل النيابة العامة وهو الآن على رأس العمل.

وشدد على أن شبكة الأكسجين متصلة برعاية الأطفال وفي حال أن ما تم نشره صحيح لكان كل هذه الأطفال توفوا، وحدثت وفاة جماعية.


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