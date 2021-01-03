محافظ دمياط: إجراءات مشددة على غرف الأكسجين داخل المستشفيات

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إنها تقوم بجولات مستمرة علي المستشفيات لمتابعة إجراءات التعامل مع مصابي كورونا.





وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" هناك إجراءات مشددة علي غرفة الأوكسجين داخل المستشفيات".





وأشارت محافظ دمياط إلى أن هناك إشغال كبيرة لمصابى كورونا داخل مستشفي الحميات بدمياط.





ونوهت إلى أن دمياط مازالت في الثلث الاخير في نسبة الإصابة بكورونا علي مستوي المحافظات.



