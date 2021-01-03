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محافظ دمياط: إجراءات مشددة على غرف الأكسجين داخل المستشفيات

الأحد 03/يناير/2021 - 10:02 م
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
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حمزة شعيب
قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إنها تقوم بجولات مستمرة علي المستشفيات  لمتابعة إجراءات التعامل مع مصابي كورونا.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" هناك إجراءات مشددة علي غرفة الأوكسجين داخل المستشفيات".

وأشارت محافظ دمياط إلى أن هناك إشغال كبيرة لمصابى كورونا داخل مستشفي الحميات بدمياط.

ونوهت إلى أن دمياط مازالت في الثلث الاخير في نسبة الإصابة بكورونا علي مستوي المحافظات.

وأكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه هناك تعاون تام بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لمتابعة الموقف الخاص بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية التى أقرتها الدولة لمجابهة إنتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنه اعتبارًا من اليوم الأحد سيتم تطبيق غرامة فورية قيمتها ٥٠ جنيه لعدم الالتزام بإرتداء الكمامة الواقية، لافتة إلى أنه فى حالة امتناع غير الملتزم بسداد الغرامة سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
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