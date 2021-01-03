صحة الشرقية: المحافظ أحال أفراد نبطشية الأمن في واقعة مستشفى الحسينية للتحقيق

قال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن جميع المستشفيات بها خطوط سير تشمل المصابين بفيروس كورونا وغير المصابين، موضحا أن شركة الامن المتعاقد معها هي التي تتولى مسؤولية الأمن ومباشرة خطوط السير.
وأضاف «مسعود» خلال مداخلة هاتفية بالإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج " كلمة أخيرة " أنه تم إرسال خطاب بالواقعة لمقر شركة الامن المنوطة بمتابعة خط السير في مقرها بالقاهرة، مضيفا أن المحافظ أحال نبطشية الامن التي تولت حفظ الامن في وقت واقعة مستشفى الحسينية للتحقيق.
وتابع وكيل وزارة الصحة بالشرقية: "المسؤولية بها شقين على شركة الامن حفظ الامن في مستشفى العزل لمنع انتشار عدوى كورونا، إضافة لحماية الفريق الطبي المقدم للخدمة بالإضافة إلى خصوصية المريض التي تعد خطًا أحمر".