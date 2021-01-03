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صحة الشرقية: المحافظ أحال أفراد نبطشية الأمن في واقعة مستشفى الحسينية للتحقيق

الأحد 03/يناير/2021 - 10:09 م
مستشفى الحسينية
مستشفى الحسينية
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محمد القاضي
قال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن جميع المستشفيات بها خطوط سير تشمل المصابين بفيروس كورونا وغير المصابين، موضحا أن شركة الامن المتعاقد معها هي التي تتولى مسؤولية الأمن ومباشرة خطوط السير.

وأضاف «مسعود» خلال مداخلة هاتفية بالإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج " كلمة أخيرة  " أنه تم إرسال خطاب بالواقعة لمقر شركة الامن المنوطة بمتابعة خط السير في مقرها بالقاهرة،  مضيفا أن المحافظ أحال نبطشية الامن التي تولت حفظ الامن في وقت واقعة مستشفى الحسينية للتحقيق.

وتابع وكيل وزارة الصحة بالشرقية: "المسؤولية بها شقين على شركة الامن حفظ الامن في مستشفى العزل لمنع انتشار عدوى كورونا، إضافة لحماية الفريق الطبي المقدم للخدمة بالإضافة إلى خصوصية المريض التي تعد خطًا أحمر".
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