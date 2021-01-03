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قناة السويس: تثبيت رسوم عبور السفن على ما كانت عليه في 2020

الأحد 03/يناير/2021 - 10:11 م
الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع
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حمزة شعيب
قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن تم تثبيت رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة على ما كانت عليه عام 2020.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، قائلا: "تجديد المنشورات الملاحية الخاصة بالحوافز والتخفيضات التي تم إعتمادها خلال العام الماضي".

ونوه إلى أن قناة السويس الجديدة ساعدت في عبور سفن عملاقة منها بسهولة كبيرة، مشيرا إلى أنه هناك إشادت دولية بالإجراءات الإحترازية في قناة السويس.

وأوضح: " الحوافز الممنوحة لسفن الحوايات ساهمت في جذب العديد من الخطوط الملاحية خلال عام 2020، لافتا إلى أن قناة السويس هي الممر الآمن لعبور السفن العملاقة على مستوى العالم".
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