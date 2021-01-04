منها دمج الفصلين.. طرق إجراء الامتحانات بعد قرار تأجيلها

كشف الدكتور رضا مسعد ، مساعد وزير التعليم الأسبق عن العديد من السيناريوهات والحلول البديلة التي يمكن اتباعها بشأن إجراء الامتحانات ، وذلك بعد قرار تأجيلها .
وأضاف في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أنه من الممكن إجراء الامتحانات في فصل الصيف ، بحيث يتم عقدها للفصل الدراسي الأول والثاني مجمعين .
وإما أن يتم انعقادها الكترونيا ، في حال عدم انحسار موجة كورونا الثانية ، كما يمكن أن يتم إجراؤها كما هو مقرر لها وفقًا للخطة التي وضعتها وزراتي التعليم العالي والتربية والتعليم .
منوهًا إلى أن الدولة قامت بأخذ القرار المناسب لمصلحة الطلاب للحفاظ على صحتهم وسلامتهم ، لأنها تأتي في المقام الأول قبل أي اعتبارات .
وكان مجلس الوزراء قد وافق على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني ، بإستكمال تدريس المناهج الدراسية أونلاين ، حتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية ، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية .
إضافة إلى كافة الإمتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء اجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته .