منها دمج الفصلين.. طرق إجراء الامتحانات بعد قرار تأجيلها

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اقرا ايضا : كل ما تريد معرفته عن امتحانات 2021 إضافة إلى كافة الإمتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء اجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته . إضافة إلى كافة الإمتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء اجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته .

وكان مجلس الوزراء قد وافق على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني ، بإستكمال تدريس المناهج الدراسية أونلاين ، حتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية ، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية .