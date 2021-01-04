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تعليم

منها دمج الفصلين.. طرق إجراء الامتحانات بعد قرار تأجيلها

الإثنين 04/يناير/2021 - 08:01 ص
طلاب
طلاب
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احمد الشاهد
كشف الدكتور رضا مسعد ، مساعد وزير التعليم الأسبق عن العديد من السيناريوهات والحلول البديلة التي يمكن اتباعها بشأن إجراء الامتحانات ، وذلك بعد قرار تأجيلها . 

وأضاف في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أنه من الممكن إجراء الامتحانات في فصل الصيف ، بحيث يتم عقدها للفصل الدراسي الأول والثاني مجمعين . 

وإما أن يتم انعقادها الكترونيا ، في حال عدم انحسار موجة كورونا الثانية ، كما يمكن أن يتم إجراؤها كما هو مقرر لها وفقًا للخطة التي وضعتها وزراتي التعليم العالي والتربية والتعليم . 

منوهًا إلى أن الدولة قامت بأخذ القرار المناسب لمصلحة الطلاب للحفاظ على صحتهم وسلامتهم ، لأنها تأتي في المقام الأول قبل أي اعتبارات . 

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وكان مجلس الوزراء قد وافق على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني ، بإستكمال تدريس المناهج الدراسية أونلاين ، حتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية ، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية .

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إضافة إلى كافة الإمتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء اجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته .
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