بعد تحويل الدراسة إلى أونلاين... اتحاد زراعة القاهرة سنتواصل مع الطلاب إلكترونيا





قام اتحاد كلية الزراعة بجامعة القاهرة ، بعمل الية للتواصل مع الطلاب بالكلية عن بعد لمتابعة سير الدراسة و حل مشكلاتهم و تنظيم الانشطة الالكترونية وذلك من خلال الرابط الاتى:



اقرا ايضا : وكيل وزارة التربية والتعليم يوضح حقيقة إصابة 50 طالبا ومعلما بفيروس كورونا وقد عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، بمقر المجلس عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة ذات الأولوية على أجندة الحكومة. وقد عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، بمقر المجلس عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة ذات الأولوية على أجندة الحكومة.





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وفي إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كرونا المستجد، وحرصًا على صحة وسلامة كل المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين، وافق مجلس الوزراء على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بإستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارًا من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كل الامتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كل أنواع التعليم ومستوياته.

بعد قرر مجلس الوزراء يتأجل أمتحانات الى بعد فترة اجازة الفصل الدراسة الاول وتحويل الدراسة الى اونلاين .