السيسي يوجه بالاستفادة الاقتصادية المثلى من البترول والغاز.. وخبراء: الدولة تستهدف تغطية السوق المحلي والاستخدام الأمثل للطاقة يخفض تكلفة الإنتاج ويعظم الربحية

السيسي يوجه بالاستفادة الاقتصادية المثلى من البترول والغاز

رؤوف:الدولة تهدف إلى تغطية السوق المحلي وزيادة حصه التصدير

رمسيس الاستخدام الأمثل للطاقة يخفض تكلفة الإنتاج ويعظم الربحية









اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان الاجتماع تناول متابعة مشروعات قطاع البترول، خاصة في مجال زيادة الإنتاج من الحقول المتقادمة للغاز والبترول وتكثيف عمليات الاستكشاف، وكذلك استعراض موقف أسواق النفط العالمية.

ووجه الرئيس بتطوير جهود الدولة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى لموارد مصر من البترول والغاز، فضلًا عن توفير إمدادات الاستهلاك المحلي من جميع أنواع الطاقة وتسهيل وصولها إلى المواطنين والقطاعات الصناعية، مع تكثيف أنشطة البحث وتوسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة.

وقالت حنان رمسيس الخبير الاقتصادية، إن الدولة تسعى لتنظيم عملية تحويل العديد من السيارات التي تعمل بالبنزين لـ استخدام الغاز الطبيعي بسبب غزارة الانتاج وانخفاض التكلفة مما يرفع عن كاهل المواطن اعباء تقتطع من دخله الشهرى.

أضافت حنان رمسيس في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه كلما سعت الدولة لخفض فاتورة التكلفة انعكس ذلك على قطاعات اخري متصلة ومرتبطة كقطاع النقل والشحن وقطاع الانتاج، حيث يعتبر خفض تكلفة مدخلاته أهم البنود وأكثرها تأثير على القدرة التنافسية للمستخدم مما يساعده علي اختراق مجالات و أسواق أخرى.

وتابعت الخبيرة الاقتصادية: أن ضمان الاستخدام الامثل للموارد يعظم الربحية، مشيرة إلى أن الدولة تستهدف التعاون في مجال الاستكشافات ومحاولة الاستعانة بالخبرات والمعدات المحلية لخفض تكلفة التنقيب والاستخراج حتى تتحقق عدة مزايا منها خفض تكلفة الكشف والتنقيب فلا يحدث الضغط على العملة الاجنبية وخفض معدلات البطالة.

وأكدت على ضرورة استحداث تخصصات في الجامعات تستطيع دخول مجالات التعامل مع ملف الطاقة بحرفية ومهارة، مع جذب شركات عملاقة اجنبية تضخ استثمارات أجنبية مباشرة جديدة تعزز من قوة احتياطي النقد الأجنبي.

ومن جانبه قال سمير رؤوف الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية بذلت مجهودات كبيرة في مجال الطاقة والتنقيب عن البترول علي مدار 7 سنوات الماضية بداية من الكهرباء والتعاقد مع الشركة العالمية سيمنز الألمانية يتبعها نجاحات مع إيني الإيطالية وحقل ظهر والتوسعات التي تم اكتشافها في المياه العميقه من المتوسط.

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ"صدى البلد"، واليوم و مع عام جديد توقع البترول مع كبري 15من الشركات العالمية في مجال التنقيب عن البترول والثروة المعدنية لتكثيف عملية للاستكشاف و تغطية السوق المحلي من المنتجات البترولية وزيادة حصه التصدير وبالتالي زيادة مصادر العملة الأجنبية لخزانة الدولة.