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الأكسجين ليس السبب.. عمرو أديب: خطأ تقني هو المتسبب في هذه الكارثة

الأحد 03/يناير/2021 - 11:38 م
صدى البلد
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إسراء صبري
علق الإعلامي عمرو أديب على واقعة مكستشفى الحسينية، قائلا: "في ناس تخبي سكر أو شاي..ولكن تخبي أكسجين، دا موجود ومصر كلها عارفة أنهم بيخبوا الأكسجين".

وأكمل خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"،: نسبة استهلاك أكسجين زادت الفترة اللي فاتت..روح اسال كوبري استانلي وكارفور، معقبا: "في ناس بتتاجر بدم الشعب وأطالب الدولة التعامل معهم بـ يد من حديد".

وتابع: "النفس محدش بيستناه، في ناس بتعمل ملايين على حساب أرواح البشر وبيع الأكسجين"، معقبا: هناك خطأ تقني تسبب في هذه الكارثة وليس بسبب الأكسجين.




أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، توافر مخزون كافٍ من غاز "الأكسجين الطبي" بجميع المستشفيات التي تستقبل مرضى فيروس كورونا المستجد بمحافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن الدولة لا تألو جهدًا في الحفاظ على صحة المواطنين في ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.


وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه بناءً على تقارير اللجنة المركزية التي وجهت الوزيرة بتشكيلها فور حدوث واقعة وفاة 4 مرضى بفيروس كورونا المستجد بمستشفى الحسينية المركزي بمحافظة الشرقية للوقوف على الأوضاع بالمستشفى متضمنة موقف الأكسجين الطبي والحالات المتواجدة على أجهزة التنفس الصناعي.

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