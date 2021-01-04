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حوادث

ضبط 37500 قطعة حلوى فاسدة في القليوبية

الإثنين 04/يناير/2021 - 05:02 ص
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 37500 قطعة "حلوى جافة" بدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج أو الصلاحية وبدون مستندات "مجهولة المصدر"، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالكة مصنع لإنتاج وتعبئة الحلوى الجافة "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية.

جاءت الحملات إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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