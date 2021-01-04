ضبط 37500 قطعة حلوى فاسدة في القليوبية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت تلك الحملات عن ضبط 37500 قطعة "حلوى جافة" بدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج أو الصلاحية وبدون مستندات "مجهولة المصدر"، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالكة مصنع لإنتاج وتعبئة الحلوى الجافة "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية.



