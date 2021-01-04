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حوادث

ضبط 151 ألف عبوة مطهرات ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر في الإسكندرية

الإثنين 04/يناير/2021 - 07:01 ص
مستحضرات تجميل مجهولة
مستحضرات تجميل مجهولة المصدر
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

تأتي الحملات إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 151080عبوة "جيل مطهر – كحول – مستحضرات تجميل - صابون" بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية وغير صالحة للإستهلاك لإنتهاء تواريخ صلاحيتها ، و5200 لتر كحول إيثيلى بدون مستندات "مجهول المصدر"، مما يشكل خطرًا على الصحة العامة ، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل "بدون ترخيص") بمحافظة الإسكندرية.
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