التموين: المناطق اللوجستية تسهم في خفض الأسعار بنسبة 25%.. فيديو

قال إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، أن إنشاء وتطوير المناطق التجارية واللوجستية يمثل أحد المكونات الرئيسية للبنية التحتية للتجارة الداخلية.





وأضاف "عشماوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر كلام"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، أن هذه المناطق تخص صناعات تحويلية مثل الفرز والتبريد والتغليف والتجميد وغيرها، مشيرًا إلى أن كل صناعه لها منطقة لوجستية تخصها مثل صناعه الملابس أو مكوناتها أو الغذائية أو الالكترونيات ومن ثم هي حجر الزاوية والأساس بالنسبة لأي صناعه تحتوي شق تخزيني أو صناعات تحويلية.





وأوضح أن المناطق اللوجستية هي سلاسل الامداد للسوبر والهايبر ماركت المباشرة وبالتالي تنعكس على المواطن عبر تقليل حلقات التداول والوسطاء ومن ثم إنخفاض الاسعار.





وواصل: «لو لدينا هذه المناطق اللوجسيتة في كل محافظة سيؤدي لتقليل حلقات التداول ومصروفات النقل التي تمثل 10-15% من أسعار السلع النهائية ومن ثم مع تقليل الفاقد والهالك عبر هذه المناطق ومن ثم تنعكس على العميل او المستهلك النهائي في تقليل الهالك والفاقد والتداول والنقل بنسبة 20-25%».





وكشف أن حجم الهالك والفاقد في السلع يختلف من سلعة لاخرى فعلى سبيل المثال القمح كان لدينا نسب هالك قبل إنشاء الصوامع أو الجيل الثالث منها كانت نسبة الفقد 15% ومن ثم تكلفة بالمليارات، متابعا: «لو تحدثنا عن الخضر والفاكهة كانت نسب الهالك تصل إلى 30% ومن ثم وجود المناطق والمخازن اللوجستية سيسهم في توفير مايقرب من 20-25% على المستهلك النهائي خاصة مع وجود البورصة السلعية وتلك المخازن الاستراتيجية ».





وأكد أٔن الوزارة بدأت في إنشاء وتدشين تلك المناطق على مستوى 27 محافظة وهناك نحو 8 مناطق تحت التنفيذ، مشيرًا إلى أن تكلفة المنطقة الواحدة قد تصل إلى 3-4 ميار جنيه للمنطقة الواحدة، كاشفا أٔنه بنهاية عام 2022-2023 سيكون هناك تسع مناطق إستراتجية في تسع محافظات سيكون بوسعها توفير نسبة 25% من اسعار تلك السلع على المواطن.







