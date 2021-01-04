القصة الكاملة لفضيحة الرئيس الأمريكي.. تسريب يكشف أخطر ألاعيبه.. ترامب متهم بالابتزاز لتزييف نتائج الانتخابات الرئاسية

- ترامب طلب مسؤولي ولاية جورجيا إضافة 11 ألف صوت له بالتزوير

- الرئيس الامريكي طالب بـ إثبات شائعات لا أساس لها تزعم أن بطاقات مؤيديه الانتخابية تم تمزيقها في مقاطعة فولتون

- محامية ترامب تتهم مسئولي جورجيا بترويج مزاعم غير صحيحة تضر بـ الرئيس

















قبل أيام من تعيين الكونجرس الأمريكي للتصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في انتخابات 3 نوفمبر، طالب المراقبون السياسيون اليوم الأحد بمعرفة مقدار الجهد الذي بذله الرئيس الحالي دونالد ترامب للضغط على مسؤولي ولاية جورجيا لتسميته الفائز، وفقا لموقع بوست واشنطن.





وأصدر الموقع مقطعًا صوتيًا لترامب وهو يناشد وزير خارجية جورجيا براد رافينسبيرجر "ترجيح كفته" بأكثر من 11000 صوتًا.





كما ذكرت صحيفة ذا بوست، تحدث ترامب مع رافينسبيرجر وريان جيرمان، المستشار العام لوزير الخارجية، محذرين من ذلك من خلال التصديق على نتائج انتخابات جورجيا - التي أظهرت فوز بايدن بنسبة 49.5٪ من الأصوات مقابل 49.3٪ لترامب ، وحصول الولاية على 16 صوتًا انتخابيًا. - يخاطر الاثنان "بمخاطرة كبيرة" وربما يخرقان القانون.





وحث ترامب رافنسبيرجر على إخبار الجمهور ببساطة أنه "أعاد حساب" النتائج وقرر أن الرئيس فاز بالولاية، حيث قال وزير الخارجية بالولاية، وهو أيضًا جمهوري، متحدثا إلى ترامب، إن "البيانات التي لديك خاطئة".





وبعد ذلك بوقت قصير، اتخذ الرئيس ترامب نهجًا أكثر مباشرة، وقال: "انظروا. كل ما أريد فعله هو هذا، أريد فقط أن أجد 11780 صوتًا، وهو أكثر مما لدينا، لأننا فزنا بالدولة".





وفي مرحلة ما، طلب الرئيس ترامب إثبات شائعات لا أساس لها من أن بطاقات الاقتراع التي أدلت بأصوات ترامب في مقاطعة فولتون بولاية تكساس تم "تمزيقها" من قبل عمال الاقتراع وأن شركة دومنيون، التي زودت آلات الاقتراع للانتخابات، وأزالت الآلات من أماكن الاقتراع للتأرجح غير العادل النتائج لصالح بايدن.





وقال جيرمان لترامب "لا، دومينيون لم تنقل أي آلة خارج مقاطعة فولتون"، مضيفا: "أنا متأكد. أنا متأكد ، سيدي الرئيس".





واقترح الرئيس في مرحلة ما أنه بصفته جمهوريًا ، يجب أن يرغب رافنسبرجر في إجراء "انتخابات دقيقة" - أو انتخابات يفوز بها ترامب.





وأجاب وزير خارجية جورجيا: "نعتقد أن لدينا انتخابات دقيقة".





وفي مقطع صوتي منفصل، كرر رافنسبيرجر، قائلا "علينا أن نقف بجانب أرقامنا، نعتقد أن أرقامنا صحيحة".









وأدان المنتقدون أحدث دليل على أن ترامب، بعد شهرين من الانتخابات، يحاول بنشاط تقويض إرادة الناخبين الأمريكيين.





وجاء التسريب الصوتي بعد عدة أسابيع من إخبار رافنسبرجر للصحيفة بأن السناتور ليندسي جراهام (جمهوري من جنوب كاليفورنيا) كان من بين العديد من الجمهوريين داخل وخارج جورجيا الذين ضغطوا على وزير الخارجية لإبطال الأصوات التي تم الإدلاء بها بشكل قانوني.





وإذا نجحت محاولات ترامب والجمهوريين الآخرين لتغيير أعداد جورجيا لصالح الرئيس ، فسيحصل ترامب على 16 صوتًا انتخابيًا فقط - أقل بكثير مما سيحتاجه للوفاء بعتبة 270 لإعلان فوزه في الانتخابات.





ويشير ذلك، كما قال البعض على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن الرئيس وحلفائه قد أجروا أو يخططون لإجراء مكالمات هاتفية مماثلة مع مسؤولي الانتخابات الآخرين في الولايات التي اعترضوا فيها على النتائج، بما في ذلك بنسلفانيا وميتشيجان.





وكتبت المدعية الأمريكية السابقة، بريت بهارارا، على تويتر: "يجب على كل شخص لديه شريط يسيء استخدام ترامب لسلطته نشره الآن".





وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الرئيس دونالد ترامب اتصل بوزير خارجية جورجيا، براد رافنسبيرجر ، ليطالبه بالعثور على أصوات كافية لإلغاء خسارة ترامب في الولاية لصالح جو بايدن.





وقالت الصحيفة ، نقلًا عن تسجيل لمدة ساعة ، إن ترامب زعم في المكالمة مع رافنسبيرجر ، وهو جمهوري ، أنه فاز بالولاية بمئات الآلاف من الأصوات وطلب من المسؤول إيجاد 11780 بطاقة اقتراع لتغيير النتيجة. المحادثة التي جرت يوم السبت.





"كل ما أريد فعله هو هذا. أنا فقط أريد أن أجد 11780 صوتًا ، "قال ترامب ، وفقًا للصحيفة.





قالت صحيفة واشنطن بوست إن ترامب أخبر رافنسبيرجر وريان جيرمان، المستشار القانوني لوزير الخارجية ، أنهما سيكونان عرضة للمساءلة الجنائية إذا لم يجدوا أن الآلاف من بطاقات الاقتراع في مقاطعة فولتون، التي تضم معظم أتلانتا ، قد دمرت بشكل غير قانوني. لمنع المحققين. وذكرت الصحيفة أنه لا يوجد دليل على هذا الادعاء.





ومنذ انتخابات 3 نوفمبر، حافظ ترامب على تدفق مستمر من الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة بأنه الفائز الشرعي في جورجيا وغيرها من الولايات التي كانت ساحات القتال ، وأن بايدن لم يتقدم إلا بسبب عمليات الاحتيال على نطاق واسع.





ورفضت المحاكم عشرات الدعاوى القضائية التي يقودها الجمهوريون والتي رفعت على تلك الدعاوى.





وحصل بايدن على 7 ملايين صوت أكثر من ترامب وقلب خمس ولايات فاز بها ترامب في عام 2016 ، بما في ذلك جورجيا ، التي كانت تعتبر ذات يوم معقلًا للجمهوريين.





وأكدت روايتان في جورجيا فوز بايدن بالولاية.





وقالت كليتا ميتشل، محامية ترامب التي كانت ضمن التسريب الصوتي، في بيان إن مكتب رافنسبيرجر قدم مزاعم بشأن الانتخابات غير صحيحة ، وطلب سجلات تظهر أن أرقام ترامب خاطئة ، حسبما ذكرت الصحيفة.





وقال المدعي العام وليام بار، الذي استقال قبل عيد الميلاد، في أوائل ديسمبر، إن وزارة العدل الأمريكية لم تكشف عن أي دليل على حدوث تزوير على نطاق كان يمكن أن يغير نتيجة الانتخابات، والكونجرس مطالب بقبول نتائج الهيئة الانتخابية.





وفي 6 يناير، سوف يجتمع كلا المجلسين بشكل مشترك لفتح وعد شهادات الأصوات الانتخابية من 50 ولاية ومقاطعة كولومبيا ، بترتيب أبجدي.