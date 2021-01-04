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توك شو

بسنت النبراوي: ممكن أغنى مهرجانات لو كلامها كويس لأنها بترقص

الإثنين 04/يناير/2021 - 02:13 ص
الفنانة الشابة بسنت
الفنانة الشابة بسنت النبراوي
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داليا أحمد
أكدت الفنانة الشابة بسنت النبراوي، أن الفيديو الشهير الخاصة والتي تقلد فيه اللهجة الشرقاوية لم تكن ترتب له ولكنها فوجئت بردود فعل وضجة ضخمة من التفاعلات على الفيديوهات وفتح لها الباب لعالم التمثيل، قائلة: "أنا بحب التمثيل من زمان وبحب أكتر تمثيل الحاجات البسيطة".

وأوضحت النبراوي، فى لقاء عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، إلى أنها تعرضت لظروف صحية ابعدتها عن عملها فى مجال الطيران وتوجهت إلى التمثيل، كاشفة عن أنها ستشارك فى مسلسل "موسى" خلال رمضان القادم مع النجم محمد رمضان.

وعن رأيها فى المهرجانات، قالت الفنانة بسنت النبراوي: "ممكن أغنى مهرجانات لو طلعت حاجة لطيفة وكلامها كويس، وبسمع مهرجانات وهي بترقص وبتشغل كل الافراح حاليا".
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