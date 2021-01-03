ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

البنك المركزي: مد العمل بمبادرة العملاء المتعثرين حتى 30 يونيو المقبل

الأحد 03/يناير/2021 - 11:34 م
صدى البلد
Advertisements
محمد يحيى

أعلن البنك المركزي مد العمل بمبادرة العملاء المتعثرين حتى 30 يونيو المقبل، وتشمل المبادرة  الأشخاص الاعتبارية سواء المتخذ أو غير المتخذ بشأنهم إجراءات قضائية من العملاء ذوي المديونيات المشكوك في تحصيلها والرديئة والبالغ رصيد مديونياتهم أقل من 10 ملايين جنيه في نهاية سبتمبر 2019 (بدون العوائد المهمشة).

 

أوضح البنك المركزي في بيان له اليوم الاحد  أن المد يشمل أيضا مبادرة الأشخاص الاعتبارية العاملة في قطاع السياحة من العملاء غير المنتظمين الذين تبلغ حجم مديونياتهم 10 ملايين جنيه فأكثر (بدون العوائد المهمشة) طرف البنك الواحد سواء متخذ أو غير متخذ بشأنهم إجراءات قضائية.

 

وتابع : سيتم وفق المبادرتين حذف العملاء من قوائم الحظر والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم (فور الاتفاق على شروط السداد)، وتحرير كافة الضمانات الخاصة بالمديونية، وذلك حال قيام العميل بالسداد النقدي أو العيني (في حالة قبول البنك للسداد العيني) لنسبة محددة من رصيد المديونية تحدد وفقا لتدفقاته النقدية ودراسة البنك.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع رخيص الثمن من الخضار يحمي من الزهايمر.. تعرف عليه

15 ألف جنيه مصرى.. سعر بلوفر باسمين صبرى يصدم جمهورها

ماذا يفعل الكاجو في صحتك عند تناول 5 حبات يوميا