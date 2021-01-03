أعلن البنك المركزي مد العمل بمبادرة العملاء المتعثرين حتى 30 يونيو المقبل، وتشمل المبادرة الأشخاص الاعتبارية سواء المتخذ أو غير المتخذ بشأنهم إجراءات قضائية من العملاء ذوي المديونيات المشكوك في تحصيلها والرديئة والبالغ رصيد مديونياتهم أقل من 10 ملايين جنيه في نهاية سبتمبر 2019 (بدون العوائد المهمشة).

أوضح البنك المركزي في بيان له اليوم الاحد أن المد يشمل أيضا مبادرة الأشخاص الاعتبارية العاملة في قطاع السياحة من العملاء غير المنتظمين الذين تبلغ حجم مديونياتهم 10 ملايين جنيه فأكثر (بدون العوائد المهمشة) طرف البنك الواحد سواء متخذ أو غير متخذ بشأنهم إجراءات قضائية.

وتابع : سيتم وفق المبادرتين حذف العملاء من قوائم الحظر والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم (فور الاتفاق على شروط السداد)، وتحرير كافة الضمانات الخاصة بالمديونية، وذلك حال قيام العميل بالسداد النقدي أو العيني (في حالة قبول البنك للسداد العيني) لنسبة محددة من رصيد المديونية تحدد وفقا لتدفقاته النقدية ودراسة البنك.