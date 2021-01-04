جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية عن النشر الدولى أون لاين.. السبت

ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان، مجموعة من البرامج التدريبية لشهر يناير 2021 ، برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز.
تهدف البرامج إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.
وذلك فى إطار السعى إلى تحديث وتطوير البرامج التدريبية بالمركز وإضافة مجموعة من البرامج الجديدة إلى مصفوفة البرامج التدريبية بما يتناسب مع التطور الحاصل فى عصر التحول الرقمى والذكاء الاصطناعي لتحقق الهدف الأساسى له وهو تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة.
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وتقام أغلب هذه الدورات بنظام الفيديو كونفرانس، وبعضها داخل مركز دار الضيافة بحرم الجامعة بعين حلوان وفقا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء فيروس كورونا، حيث إنه يتم التنبيه على المتقدمين للدورات بضرورة ارتداء الكمامات وحمل المطهرات والمعقمات للحفاظ على صحتهم وتجنب الإصابة بالموجة الثانية من كورونا.
ومن هذه الدورات دورة حول الكتابة العلمية و النشر الدولى يومى السبت 9 يناير و الاحد 10 يناير 2021 ، بنظام الاون لاين .
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