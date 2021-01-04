جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية عن النشر الدولى أون لاين.. السبت

وتقام أغلب هذه الدورات بنظام الفيديو كونفرانس، وبعضها داخل مركز دار الضيافة بحرم الجامعة بعين حلوان وفقا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء فيروس كورونا، حيث إنه يتم التنبيه على المتقدمين للدورات بضرورة ارتداء الكمامات وحمل المطهرات والمعقمات للحفاظ على صحتهم وتجنب الإصابة بالموجة الثانية من كورونا.





ومن هذه الدورات دورة حول الكتابة العلمية و النشر الدولى يومى السبت 9 يناير و الاحد 10 يناير 2021 ، بنظام الاون لاين .



