ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية عن النشر الدولى أون لاين.. السبت

الإثنين 04/يناير/2021 - 01:01 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
Advertisements
كريم ناصر
ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان، مجموعة من البرامج التدريبية لشهر يناير 2021 ، برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز. 

تهدف البرامج إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه. 

وذلك فى إطار السعى إلى تحديث وتطوير البرامج التدريبية بالمركز وإضافة مجموعة من البرامج الجديدة إلى مصفوفة البرامج التدريبية بما يتناسب مع التطور الحاصل فى عصر التحول الرقمى والذكاء الاصطناعي لتحقق الهدف الأساسى له وهو تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة. 

اقرأ ايضا : وكيل وزارة التربية والتعليم يوضح حقيقة إصابة 50 طالبا ومعلما بفيروس كورونا

وتقام أغلب هذه الدورات بنظام الفيديو كونفرانس، وبعضها داخل مركز دار الضيافة بحرم الجامعة بعين حلوان وفقا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء فيروس كورونا، حيث إنه يتم التنبيه على المتقدمين للدورات بضرورة ارتداء الكمامات وحمل المطهرات والمعقمات للحفاظ على صحتهم وتجنب الإصابة بالموجة الثانية من كورونا.

ومن هذه الدورات دورة حول الكتابة العلمية و النشر الدولى يومى السبت 9 يناير و الاحد 10 يناير 2021 ، بنظام الاون لاين . 

اقرأ ايضا : كل ما تريد معرفته عن امتحانات 2021 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الأحد.. جامعة حلوان تنظم دورة حول دور الإتيكيت والبروتوكول في العمل

اليوم.. جامعة حلوان تستضيف دورة حول دور هيئة التدريس في دعم الطالب المريض نفسياً

جامعة حلوان تنظم دورة حول أساليب التدريس الحديثة.. نهاية الشهر الجارى

جامعة حلوان تنظم دورة إدارة الذات لأعضاء هيئة التدريس.. الأحد

22 ديسمبر.. تنظيم دورة حول التفكير الإبداعي لأعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان

الأحد.. تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان تطلق دورة حول مهارات العرض الفعال

ترشيحاتنا

الزمالك: ندرس عرضا رسميا وحيدا لاحتراف مصطفى محمد

حكم ترك الزوج زوجته حزينة.. احذر لا تقبل صلاتك

شاهد عيان تروي تفاصيل طعن رجل زوجته أمام مدرستها

أهلي ولا زمالك.. تعرف على موقف سموحة من رحيل حسام حسن

تحولوا إلى النيابة العامة.. وكيل وزارة الصحة بالشرقية يكشف آخر تطورات كارثة الحسينية

سعر فيات تيبو موديل 2018 في سوق المستعمل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مقبلات السجق بدبس الرمان

نوع رخيص الثمن من الخضار يحمي من الزهايمر.. تعرف عليه

15 ألف جنيه مصرى.. سعر بلوفر باسمين صبرى يصدم جمهورها