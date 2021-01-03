تحولوا إلى النيابة العامة.. وكيل وزارة الصحة بالشرقية يكشف آخر تطورات كارثة الحسينية

قال هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن المحافظة لا تعاني من أي مشكلة في توريد الأكسجين، معقبا: وزيرة الصحة دشنت غرفة طوارئ تتابع فيها كافة المستشفيا من أجل متابعة الأكسجين من حيث الاستهلاك والاستخدام، وفقا لأعداد المرضى المتواجدين داخل كل محافظة.



وأكمل: وزيرة الصحة لديها خطة بدياة لمساندة أي مستشفى يحدث بها خطأ أو عطل لشبكة الأكسجين، منوها إلى أن هناك 7 حالات متواجدي في عناية الكورونا وأيضا حضانات وقسم عزل دخلي يحتوي 33 مريض يستخدموا الأكسجين وفي حالة وجود مشكلة لكانت كل هذه الأعداد توفت أو حدث لهم تدهورات.



وأشار إلى أن شبكة الأكسجين داخل المستنشفى تمد المستشفى بالكامل بالأكسجين، وهذا يؤكد على أن ما حدث ليس بسس الأكسجين، معقبا: لدينا بديل باستخدام أسطوانات الأكسجين في حال وجود أي مشكلة أو خطأ.



وتابع: الـ 4 حالات وفاة كانوا يعانون من أمراض مزمنة وجلطات، موضحا: الحالات كانت تعاني من نقص في نسبة الأكسجين من قبل وصولها إلى المستشفى، مشيرا إلى أن تقارب أوقات الوفاة هو السبب في هذا الموضوع.



وكشف عن أن محافظ الشرقية وجه بتحويل الطاقم الأمني الخاص بالمستشفى إلى النيابة العامة، مشددا على أن اقتحام الأهالي للمستشفيات أمر غير مقبول تماما.



واستطرد: تواجدت صباح اليوم في مستشفى الحسينية وهناك حالة من الحزن على ماحدث بالأمس من حالات وفاة، مشددا على أنهم عانوا كثيرا من الأهالي والأقاويل المنتشرة.







